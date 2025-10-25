مجلس مدينة طور سيناء يستجيب لشكاوى المواطنين وينظف مدخل شاطئ الكيلانى

​تلقى مجلس مدينة طور سيناء، برئاسة علي حماده، إشادة واسعة من المواطنين لسرعة استجابته الفورية لشكاوى تلوث شاطئ الكيلاني العام بالأكياس البلاستيكية المتطايرة .

​وأعرب مواطنون بجنوب سيناء عن شكرهم للواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ، على توجيهاته الحاسمة التي تضمنتها سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ما أسفر عن تحرك فوري وفعال على الأرض.

​وفي استجابة سريعة ، قام عمال مجلس مدينة طور سيناء، منذ الصباح الباكر، بجمع وتنظيف كميات كبيرة من الأكياس والمخلفات البلاستيكية التي كانت منتشرة بمدخل شاطئ الكيلاني، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على البيئة البحرية، لا سيما الأسماك والشعاب المرجانية.

و ناشد المواطنون رواد شاطئ الكيلاني العام بضرورة المحافظة على نظافته، وعدم إلقاء المخلفات والأكياس البلاستيكية على الشاطئ.

كما دعا الأهالي رجال الأعمال، بالتعاون مع مجلس المدينة، العمل على توفير ووضع صناديق قمامة بشكل كافٍ ودوري في المنطقة، لضمان استمرار نظافة الشاطئ وحماية البيئة البحرية.