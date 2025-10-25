بالأسماء .. إصابة17 في انقلاب ربع نقل تقل عمال زراعة بالوادي الجديد

أصيب 17 عاملاً زراعياً، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال زراعيين بمنطقة الكيلو 30 بطريق " الفرافرة – الواحات البحرية" أسفر عن إصابة كل من مصطفى حمدي محمد أمين (16 عامًا)، ولاء مرتضى حسين (12 عامًا)، ناصر سلامة محمد (16 عامًا)، عبده رمضان محمد (15 عامًا)، محمد سيد عبداللطيف (47 عامًا)، عبده محمد سيد (16 عامًا)، حسن ناصر أبو حماد (20 عامًا)، عبدالله حسن محمد (18 عامًا)، وائل محمود أحمد (20 عامًا)، محمد منصور جاد الرب (17 عامًا)، راوي محمد محمد (60 عامًا)، شريف عادل محمد (20 عامًا)، دنيا منصور جاد الرب (18 عامًا)، محمد محمود عبد السميع (19 عامًا)، أشرف عادل محمد (40 عامًا)، هيام عادل محمد (35 عامًا)، وخيري علي محمود (55 عامًا).

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.