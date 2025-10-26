جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني وجائزة التميز في مبادرة مصر تصنع.. صور

حققت جامعة كفر الشيخ إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها في دعم الابتكار وتوطين الصناعة الوطنية، بحصولها على المركز الثاني وجائزة التميز الصناعي (Industrial Excellence Award) في مبادرة “مصر تصنع”، التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية.

وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تأهلت 3 مشروعات متميزة لخريجي كلية الهندسة دفعة 2024/2025 إلى التصفيات النهائية من بين العديد من المشروعات الجامعية المقدمة على مستوى الجمهورية.

وأعرب القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز طلاب كلية الهندسة في تنفيذ مشروعات تطبيقية مبتكرة ذات جدوى صناعية، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشراكة بين البحث العلمي والصناعة لخدمة احتياجات المجتمع والدولة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا الإنجاز يعكس ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة في دعم الابتكار الصناعي وتطبيق البحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية واضحة لتحويل أفكار الطلاب إلى منتجات وتطبيقات صناعية حقيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة.

وأضافت شاكر أن فوز جامعة كفر الشيخ بهذه الجائزة المرموقة يمثل تتويجًا لجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الذين استطاعوا من خلال مشروعاتهم أن يجسدوا رؤية الجامعة في دمج التعليم التطبيقي بمتطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة وتخدم ذوي الهمم.

وأوضحت أن الجامعة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها وخريجيها، عبر توفير معامل متقدمة وحاضنات تكنولوجية ومراكز لدعم التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذا الفوز يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإنتاج.

وجاءت المشروعات المشاركة من جامعة كفر الشيخ على النحو التالي:

• المركز الثاني وجائزة التميز الصناعي: مشروع “Machinova”، الذي قدّم نموذجًا أوليًا لماكينة تفريز CNC ذات 5 محاور صغيرة الحجم وبسعر تنافسي يخدم السوق المحلي، ويقدم خدمات صيانة وتدريب ودعم فني للمبدعين والصناع المحليين، مما أهّله للحصول على جائزة التميز الصناعي تقديرًا لجودة التصنيع والابتكار في التصميم.

الفريق المشارك: مهندس محمود فكرى السيد خليل، مهندس محمد صلاح إبراهيم فرج السوسى، مهندس أحمد محمد جمعة عبدالجليل.

• المشروع الثاني: “OT-Solar Wheelchair”

ابتكر الطلاب كرسيًا كهربائيًا ذكيًا لذوي الهمم مزودًا بتقنيات تحكم حديثة وGPS وخلايا طاقة شمسية كمصدر طاقة مستدام، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتعزيز استقلاليتهم.

الفريق المشارك مهندس أحمد محمد محمود خضر، أحمد عبد الكريم سعد أبو الحسن، مهندس محمد سالم عبدالله سالم، مهندسة أميرة، مهندس عبدالله محمد مبروك، مهندس مريم رمضان بدر.

• المشروع الثالث: “NewHydro”

يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية عبر خلية تحليل كهربائي من نوع Alkaline، مع نظام تحكم ذكي يضمن التشغيل الآمن، ليُستخدم الهيدروجين الناتج كوقود نظيف في التطبيقات الحرارية

الفريق المشارك: مهندسة منة الله إبراهيم السيد إسماعيل، مهندسة مريم عاطف محمد المرسي، مهندس أحمد محمد عبد الجليل عليمي.

واختتمت الدكتورة أماني شاكر تصريحها بالتأكيد على أن هذا التتويج يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها جامعة كفر الشيخ بين الجامعات المصرية في مجال الابتكار الصناعي والتطبيقات البحثية، مشددة على أن الجامعة ستواصل دعم طلابها في تحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة.