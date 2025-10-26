ضبط كميات من المنتجات والسلع الغذائية الفاسدة فى حملة تموينية بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة على الأسواق لضبط المنتجات والسلع الغير صالحة داخل أحد المخازن الغير مرخصة وكذلك أحد الثلاجات الغير مرخصة بالخانكة.



وجاءت الحملة فى إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية.



وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين على ضرورة تكثيف الدور الرقابى على الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والمخابز لمعرفة مدى إلتزامهم بالقرارات والقوانين وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين وذلك حفاظاً على سلامة صحة المواطنين.



وأسفر جهود الحملة عن ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص وحيازته سلع مجهولة المصدر ، حيث تم التحفظ علي كمية نصف طن من الأرز مجهول المصدر وعدد ٤٠٥٠ علبة جبنة زنة العلبة ٢٥٠جم مجهولة المصدر و عدد ١٣٥٠ علبة عصير مجهولة المصدر .

كما تم ضبط مخزن يحتوي علي ثلاجة غير مرخصة وحيازته سلع مجهولة المصدر حيث تم التحفظ علي عدد ٣٦٠٠ عبوة أيس كريم مجهول المصدر و بدون فواتير دالة علي مصدره.



كما تم المرور علي بعض البدالين التموينين ومنافذ جمعيتي التابعين لدائرة الإدارة والتنبيه عليهم بالإلتزام بالأسعار الرسمية حفاظاً علي حقوق المواطنين.