قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا قال الغزاوي عن انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طفلة صدمها أتوبيس في المنوفية
مفيش أبعاد طائفية.. الداخلية تحذر من استغلال خلاف عائلتين بسبب ارتباط شاب وفتاة
موعد ومكان عزاء شقيق فريدة سيف النصر
بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا
بيلنجهام يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في مرمى برشلونة بالدوري الإسباني
الهلال السعودي يكشف عن تطورات علاج سالم الدوسري من الإصابة
إعلام إسرائيلي: إصابة 12 جنديا على حدود قطاع غزة
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تبتكر مولد ميمات ذكيا داخل تطبيق Photos.. تغير لون آيفون 17 برو البرتقالي يثير جدلا بين المستخدمين

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مؤشر مضادات الأكسدة في Galaxy Watch 8.. سامسونج تكشف عن تقنية جديدة لقياس صحة البشرة
 

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم مؤشر مضادات الأكسدة في ساعتها الذكية Galaxy Watch 8، والتي تتيح للمستخدمين قياس مستويات الكاروتينويد في البشرة. 


 
الاتحاد الأوروبي يفتح النار على ميتا وتيك توك بسبب البيانات العامة

 

أعلنت المفوضية الأوروبية في نتائج أولية للتحقيق، أن شركتي "ميتا" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا و"تيك توك" الصينية قد خرقتا التزاماتهما القانونية في توفير الوصول الكافي للباحثين إلى البيانات العامة، وذلك في إطار تطبيق قانون خدمات الرقمية DSA الجديد.

جوجل تبتكر مولد ميمات ذكيا داخل تطبيق "Photos"

تواصل شركة جوجل، تطوير وتحسين تطبيق "Google Photos"، الذي يأتي مثبتا مسبقا على أغلب هواتف أندرويد، حيث يبدو أن التطبيق سيحصل قريبا على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الميمات.

في خطوة جريئة.. الهند تدخل سباق الخرائط الرقمية بمنافس جديد لـ"جوجل مابس"

سيطرت خدمة "جوجل مابس" على سوق التنقل الرقمي في الهند لسنوات، إلا أن القلق المتزايد بشأن الخصوصية دفع بعض المستخدمين للبحث عن بدائل.

تغير لون آيفون 17 برو البرتقالي يثير جدلا بين المستخدمين.. إليك السبب الغريب

أثارت تقارير جديدة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهرت صور منشورة على منصات مثل إكس (تويتر سابقا) وريديت أن بعض أجهزة آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max بلونها المميز “البرتقالي الكوني” Cosmic Orange، بدأت تكتسب صبغة وردية غير متوقعة، ما أثار قلق المستخدمين الأوائل للهاتف.

تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف وان بلس OnePlus 15 ومواصفاته الكاملة

تستعد شركة وان بلس، للإعلان عن هاتفها الجديد OnePlus 15 للإطلاق العالمي خلال الشهر المقبل، مع تسريبات جديدة تشير إلى أن طرحه في الأسواق سيكون أبكر من المتوقع.

ميزة جبارة في iOS 26.. هتخلي بطارية الآيفون تعيش أطول من أي وقت

لطالما شكلت عمر البطارية أحد أبرز التحديات التي يواجهها مستخدمو آيفون، ويبدو أن آبل تدرك ذلك جيدا، فسواء كنت تستخدم آيفون إير الأنيق والخفيف، أو iPhone 17 Pro Max القوي، أو حتى طرازا أقدم، فإن تحديث iOS 26 الجديد يجلب معه ميزة مبتكرة تهدف إلى إطالة عمر البطارية في الأوقات الصعبة، وتعرف باسم الطاقة التكيفية “Adaptive Power”.
 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

روبيو

بلدان عربيان بينها.. الولايات المتحدة تعلن قائمة الدول المشاركة بـ«قوة استقرار دولية» بقطاع غزة

ترشيحاتنا

الزوجة

تكريم للمرأة.. أستاذ بالأزهر يوضح معنى حديث "خلقت من ضلع أعوج"

مجالس الإفتاء الاسبوعية بالمحافظات

دار الإفتاء تتناول في مجالسها بالمحافظات موضوع حفظ النفس وصيانتها في الشريعة الإسلامية

حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد