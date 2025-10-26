أخبار التكنولوجيا| جوجل تبتكر مولد ميمات ذكيا داخل تطبيق Photos.. تغير لون آيفون 17 برو البرتقالي يثير جدلا بين المستخدمين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم مؤشر مضادات الأكسدة في ساعتها الذكية Galaxy Watch 8، والتي تتيح للمستخدمين قياس مستويات الكاروتينويد في البشرة.

أعلنت المفوضية الأوروبية في نتائج أولية للتحقيق، أن شركتي "ميتا" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا و"تيك توك" الصينية قد خرقتا التزاماتهما القانونية في توفير الوصول الكافي للباحثين إلى البيانات العامة، وذلك في إطار تطبيق قانون خدمات الرقمية DSA الجديد.

تواصل شركة جوجل، تطوير وتحسين تطبيق "Google Photos"، الذي يأتي مثبتا مسبقا على أغلب هواتف أندرويد، حيث يبدو أن التطبيق سيحصل قريبا على ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الميمات.

سيطرت خدمة "جوجل مابس" على سوق التنقل الرقمي في الهند لسنوات، إلا أن القلق المتزايد بشأن الخصوصية دفع بعض المستخدمين للبحث عن بدائل.

أثارت تقارير جديدة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أظهرت صور منشورة على منصات مثل إكس (تويتر سابقا) وريديت أن بعض أجهزة آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max بلونها المميز “البرتقالي الكوني” Cosmic Orange، بدأت تكتسب صبغة وردية غير متوقعة، ما أثار قلق المستخدمين الأوائل للهاتف.

تستعد شركة وان بلس، للإعلان عن هاتفها الجديد OnePlus 15 للإطلاق العالمي خلال الشهر المقبل، مع تسريبات جديدة تشير إلى أن طرحه في الأسواق سيكون أبكر من المتوقع.

لطالما شكلت عمر البطارية أحد أبرز التحديات التي يواجهها مستخدمو آيفون، ويبدو أن آبل تدرك ذلك جيدا، فسواء كنت تستخدم آيفون إير الأنيق والخفيف، أو iPhone 17 Pro Max القوي، أو حتى طرازا أقدم، فإن تحديث iOS 26 الجديد يجلب معه ميزة مبتكرة تهدف إلى إطالة عمر البطارية في الأوقات الصعبة، وتعرف باسم الطاقة التكيفية “Adaptive Power”.

