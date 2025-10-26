محافظ المنوفية: افتتاح 5 مدارس جديدة بشبين الكوم لدعم التعليم وتحسين الخدمات

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه سيتم افتتاح 5 مدارس جديدة بشبين الكوم ودخولها الخدمة قريبًا بالتتابع.

وأضاف أن المدارس هي: المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم، مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم، مجمع مدارس البتانون الجديد، مدرسة السكرية للتعليم الأساسي، وذلك لدعم المنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، ودفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رافقه خلالها: المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم، رمضان محمدي، رئيس حي شرق، سيد شعبان، رئيس حي غرب شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي.

كما تفقد محافظ المنوفية مستجدات الأعمال الإنشائية لمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة على مساحة 2490 مترًا مربعًا بنطاق حي غرب شبين الكوم، بنسبة تنفيذ 80% وباستثمارات 40 مليون جنيه.

ومن المقرّر أن تضم المدرسة 5 أدوار بإجمالي 28 فصلًا دراسيًا تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية.. واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، ووجه بالمتابعة اليومية وتكثيف الأعمال وتذليل العقبات لافتتاحها في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم، ودخولها الخدمة باعتبارها أولوية أولى للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات.