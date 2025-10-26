رئيس جامعة بنها يفتتح معرض "دكان الفرحة" للملابس الجديدة

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وعادل امام نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر معرض مبادرة "دكان الفرحة" ، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية وذلك بتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه المعروضات بالمعرض، مشيدا بمبادرة "دكان الفرحة" كإحدي المبادرات العملاقة التى يتبناها صندوق تحيا مصر باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة داخل الجامعة ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى.

وأكد “الجيزاوي”، حرص جامعة بنها في القيام بدورها المجتمعي، وتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب ، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم ، من خلال التعاون مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

وأشار عادل امام إلي أن المعرض مستمر علي مدار ثلاث أيام ويوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار 4 قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

يذكر أن «صندوق تحيا مصر»، أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019 ، لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.