باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
خايف ليه.. خالد الجندي: الرزق خاضع لمشيئة الله يؤتيه من يشاء
محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض "دكان الفرحة" للملابس الجديدة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، وعادل امام نائب رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر معرض مبادرة  "دكان الفرحة" ، الذي ينظمه صندوق تحيا مصر ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية وذلك بتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوي ومرافقوه المعروضات بالمعرض، مشيدا بمبادرة "دكان الفرحة" كإحدي المبادرات العملاقة التى يتبناها صندوق تحيا مصر باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم والخاصة بتنظيم معرض للملابس الجديدة داخل الجامعة ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى.

وأكد “الجيزاوي”، حرص جامعة بنها في القيام بدورها المجتمعي، وتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب ، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم ، من خلال التعاون مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

وأشار عادل امام إلي أن المعرض مستمر علي مدار ثلاث أيام ويوفر 20 ألف قطعة ملابس جديدة  بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار 4 قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

يذكر أن «صندوق تحيا مصر»، أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019 ، لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

