يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
مصر وفلسطين تبحثان التحضيرات لمؤتمر إعادة إعمار غزة
ريتال عمرو: فخورة بالمركز الرابع عالميا وأتطلع للذهب في النسخة القادمة

ريتال عمرو
ريتال عمرو
محمد سمير

عبرت السباحة المصرية ريتال عمرو عن فخرها بأدائها خلال منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة التي أقيمت بمدينة العلمين بعد أن احتلت المركز الرابع في سباق 1 كيلومتر ناشئات، مؤكدة أن البطولة كانت قوية للغاية وشهدت مشاركة منتخبات عالمية من الصف الأول.

وقالت ريتال في تصريحاتها عقب السباق إن المنافسة كانت على أعلى مستوى بمشاركة لاعبات من دول لها باع طويل في اللعبة مثل روسيا، فرنسا، إيطاليا وكولومبيا، مشيرة إلى أن السباق لم يكن سهلا وأنها بذلت أقصى جهدها حتى خط النهاية.

وأضافت أن إقامة البطولة على أرض مصر منحها وجميع عناصر المنتخب حافزًا مضاعفًا لتقديم أفضل أداء ممكن، قائلة: “المشاركة في بطولة بهذا الحجم داخل بلدنا كانت تجربة مميزة، وشعور كبير بالمسؤولية لأننا نحمل علم مصر أمام العالم”.

وأوضحت ريتال أنها راضية عن أدائها في أول مشاركة لها ببطولة العالم، مؤكدة أنها قدمت مستوى قويا أمام أسماء كبيرة في اللعبة، لكنها تطمح لأن تكون على منصة التتويج في النسخة المقبلة، قائلة: “المركز الرابع خطوة مهمة، لكن طموحي هو المركز الأول إن شاء الله في البطولة القادمة”.

كما أشادت ريتال بدعم الجهاز الفني والكباتن طوال فترة الإعداد وأثناء البطولة، مشيرة إلى أن الروح الجماعية داخل المنتخب كانت أحد أسباب الظهور القوي للسباحين المصريين.

واختتمت حديثها بتوجيه شكر خاص للكابتن سامح الشاذلي على دعمه الفني والنفسي المتواصل، مؤكدة أن التشجيع الكبير الذي تلقته من الفريق لحظة خروجها من المياه كان دافعا قويا لها لتقديم المزيد في المستقبل.

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

