ريتال عمرو: فخورة بالمركز الرابع عالميا وأتطلع للذهب في النسخة القادمة

عبرت السباحة المصرية ريتال عمرو عن فخرها بأدائها خلال منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة التي أقيمت بمدينة العلمين بعد أن احتلت المركز الرابع في سباق 1 كيلومتر ناشئات، مؤكدة أن البطولة كانت قوية للغاية وشهدت مشاركة منتخبات عالمية من الصف الأول.

وقالت ريتال في تصريحاتها عقب السباق إن المنافسة كانت على أعلى مستوى بمشاركة لاعبات من دول لها باع طويل في اللعبة مثل روسيا، فرنسا، إيطاليا وكولومبيا، مشيرة إلى أن السباق لم يكن سهلا وأنها بذلت أقصى جهدها حتى خط النهاية.

وأضافت أن إقامة البطولة على أرض مصر منحها وجميع عناصر المنتخب حافزًا مضاعفًا لتقديم أفضل أداء ممكن، قائلة: “المشاركة في بطولة بهذا الحجم داخل بلدنا كانت تجربة مميزة، وشعور كبير بالمسؤولية لأننا نحمل علم مصر أمام العالم”.

وأوضحت ريتال أنها راضية عن أدائها في أول مشاركة لها ببطولة العالم، مؤكدة أنها قدمت مستوى قويا أمام أسماء كبيرة في اللعبة، لكنها تطمح لأن تكون على منصة التتويج في النسخة المقبلة، قائلة: “المركز الرابع خطوة مهمة، لكن طموحي هو المركز الأول إن شاء الله في البطولة القادمة”.

كما أشادت ريتال بدعم الجهاز الفني والكباتن طوال فترة الإعداد وأثناء البطولة، مشيرة إلى أن الروح الجماعية داخل المنتخب كانت أحد أسباب الظهور القوي للسباحين المصريين.

واختتمت حديثها بتوجيه شكر خاص للكابتن سامح الشاذلي على دعمه الفني والنفسي المتواصل، مؤكدة أن التشجيع الكبير الذي تلقته من الفريق لحظة خروجها من المياه كان دافعا قويا لها لتقديم المزيد في المستقبل.