الرئيس الإيرلندي يهنئ الرئيسة المنتخبة كاثرين كونولي ويتعهد بتقديم كل الدعم لها

هنأ الرئيس الإيرلندي مايكل دي هيجينز الرئيسة المنتخبة كاثرين كونولي على فوزها في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا دعم مكتبه الكامل لها خلال فترة التحضير لتنصيبها المقرر في 11 نوفمبر المقبل، لتصبح بذلك عاشر رئيس لجمهورية أيرلندا.



وأشار هيجينز - بحسب بيان صحفى للرئاسة الأيرلندية - إلى أنه تحدث هاتفيًا مع الرئيسة المنتخبة وهنأها على ما وصفه بـ"اليوم التاريخي لها ولأسرتها"، مشددًا على أن مكتبه سيكون إلى جانبها خلال مرحلة الانتقال إلى المنصب الأعلى في البلاد.



وكانت كاثرين كونولي النائبة عن دائرة غالواي الغربية قد فازت أمس /السبت/ من الجولة الأولى بعد حصولها على نحو 63% من الأصوات التفضيلية الأولى، متقدمة بفارق كبير على منافستها من حزب فاين غايل هيذر همفريز، التي حصلت على نحو 29%.



ومن المنتظر أن يتم إجراء انتخاب فرعي خلال الأشهر الستة المقبلة لشغل مقعد كونولي في البرلمان الأيرلندي بعد توليها الرئاسة رسميًا.



ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء ميشال مارتن عن تطلعه إلى العمل مع الرئيسة الجديدة، فيما وصف نائب رئيس الوزراء سيمون هاريس فوزها بأنه "يومها المستحق"، مؤكدًا ثقته بأنها ستمثل جميع الأيرلنديين بروح الوحدة والتفاهم.



إلى ذلك، دعت شخصيات سياسية بارزة إلى مراجعة الأصوات الباطلة التي بلغت أكثر من 213 ألف صوت، معتبرة أن العدد المرتفع يستدعي تقييمًا من الجهات الانتخابية لضمان نزاهة الإجراءات في المستقبل.



وفي خطاب النصر الذي ألقته في قلعة دبلن، تعهدت كاثرين كونولي بأن تكون "رئيسة شاملة للجميع".. وقالت: "سأكون صوتًا من أجل السلام، وصوتًا يدافع عن سياسة الحياد، وصوتًا يسلّط الضوء على التحدي الوجودي الذي يمثله تغير المناخ، وصوتًا يثمّن الجهود العظيمة التي تُبذل في أنحاء البلاد".. وأضافت أن حملتها كانت مبنية على فكرة أنه "بإمكاننا جميعًا أن نصوغ جمهورية جديدة معًا، وأن نرفع أصواتنا نيابةً عن من لا يملكون الفرصة أو القدرة على إسماع صوتهم".

