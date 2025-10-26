غرفة القاهرة تشارك في اجتماع المحافظ لبحث سبل الحفاظ علي إستقرار السوق

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة حيث حضر أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة الغرفة نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة، وممثلي الشركة القابضة للتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر، و اتحاد الصناعات، والمناطق الإستثمارية لبحث سبل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار في الأسواق، وزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار مناسبة.



شهد الإجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



أكد محافظ القاهرة أهمية وضع خطة من أجل التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا في أحياء العاصمة بالتنسيق بين نواب المناطق، ورؤساء الأحياء، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني بالإضافة إلى قوافل الخير، والمعارض من أجل زيادة المعروض ،وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا .

توفير السلع بأسعار مناسبة



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمجابهة أى مغالاة غير مبررة فى الأسعار من بعض التجار.



وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها ، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار .



كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة .



من جانبه أشاد أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية بالتنسيق بين المحافظة والغرفة من أجل زيادة معروض السلع للمساهمة في ضبط السوق.



وقال "الوسيمي" إن الغرفة تشارك مع المحافظة من خلال منتسبيها في الانشطة المختلفة في كافة المبادرات التي تعلن عنها القيادة السياسية لدعم المواطنين سواء أسواق اليوم الواحد أو المعارض السلعية" أهلا مدارس – أهلا رمضان" والمبادرات الاخري.



وإقترح "الوسيمي" خلال الاجتماع أهمية وجود حوافز للتجار تشجعهم علي مزيدا من المساهمة في المبادرات التي تستهدف خفض الاسعار مثل تبسيط إجراءات التراخيص أو سبل مزاولة المهن المختلفة مشيدا بموافقة المحافظ علي هذا المقترح من أجل المحافظة علي إستقرار السوق.