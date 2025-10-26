قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة التأمين الأثيوبي
بيراميدز يتفوق على التأمين الأثيوبي 1-0 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية
كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة.. عضو مركز الأزهر تجيب
مسكوت: الاتحاد الفرنسي للمصارعة أكد رفضه القاطع لأي تجنيس بطرق غير قانونية
دقائق قليلة تربط سيناء بالقاهرة.. الدولة تبني شبكة أنفاق لحماية أرض الفيروز
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد على أهمية وحدة المجتمع تحت قيادة منظمة التحرير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

غرفة القاهرة تشارك في اجتماع المحافظ لبحث سبل الحفاظ علي إستقرار السوق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الغرفة التجارية بالقاهرة حيث حضر أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة الغرفة نيابة عن أيمن العشري رئيس الغرفة، وممثلي الشركة القابضة للتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر، و اتحاد الصناعات، والمناطق الإستثمارية  لبحث سبل تنفيذ  توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسعار في الأسواق،  وزيادة المعروض المقدم للمواطنين بأسعار مناسبة.


شهد الإجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 


أكد محافظ القاهرة أهمية وضع خطة من أجل التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا في أحياء العاصمة بالتنسيق بين نواب المناطق،  ورؤساء الأحياء،  والقطاع الخاص،  والمجتمع المدني  بالإضافة إلى قوافل الخير،  والمعارض من أجل زيادة المعروض ،وتوفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ مع نشرها في  كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا .

توفير السلع بأسعار مناسبة
 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والتيسيرات لإقامة أكبر عدد من المنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمجابهة أى مغالاة غير مبررة فى الأسعار من بعض التجار. 


وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والقضاء على محاولات حجب السلع أو احتكارها ، والتصدى بكل حزم لمحاولات استغلال المواطنين ومنع المغالاة فى الأسعار .


كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة .


من جانبه أشاد أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية  بالتنسيق بين المحافظة والغرفة من أجل زيادة معروض السلع للمساهمة في ضبط السوق.


وقال "الوسيمي" إن الغرفة تشارك مع المحافظة من خلال منتسبيها في الانشطة المختلفة في كافة المبادرات التي تعلن عنها القيادة السياسية لدعم المواطنين سواء أسواق اليوم الواحد أو المعارض السلعية" أهلا مدارس – أهلا رمضان" والمبادرات الاخري.


وإقترح "الوسيمي" خلال الاجتماع أهمية وجود حوافز للتجار تشجعهم علي مزيدا من المساهمة في المبادرات التي تستهدف خفض الاسعار مثل تبسيط إجراءات التراخيص أو سبل مزاولة المهن المختلفة مشيدا بموافقة المحافظ علي هذا المقترح من أجل المحافظة علي إستقرار السوق.

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

