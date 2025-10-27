اليوم.. محاكمة المتهمين بالتعدي على فتاة الطالبية

تنظر اليوم الإثنين المحكمة المختصة، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على الطالبة سما، وإصابتها بجروح وخدوش وكدمات بواسطة عصا خشبية، أمام مدرسة عثمان أحمد عثمان بمنطقة الطالبية بالجيزة.

محاكمة المتهمين بالتعدي على فتاة الطالبية

وقررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة المتهمين بالتعدي على الطالبة سما أمام مدرسة عثمان أحمد عثمان بمنطقة الطالبية بالجيزة، إلى المحاكمة، بتهمة الضرب وحيازة آلة حادة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعدي طالبة وذويها على ابنتها بالضرب بالعصا وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة الطالبية بالجيزة بلاغًا من ربة منزل – وبصحبتها ابنتها مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بتضررها من طالبة وذويها بالتعدي على ابنتها بالضرب وإحداث إصابتها حال خروجها من المدرسة، وذلك على خلفية مشادة سابقة وقعت بين الطالبتين داخل المدرسة.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم طالبة، ووالدتها، وشقيقتها، وشقيقها – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.