قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستخرج تأشيرة سفر دونجا للإمارات‏ للمشاركة في السوبر المصري
أجواء باردة وأمطار منتظرة.. تفاصيل حالة طقس الإثنين 27 أكتوبر 2025 بالمحافظات
شاب مكافح.. محمد سلام يرزق بخمسة توائم فى مسلسل كارثة طبيعية
سقوط سائق الشيشة بالإسكندرية.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
شبكة أطباء السودان: ميليشيا الدعم السريع اقتحمت المستشفيات والمرافق الطبية بالفاشر
رسميا.. فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان
إيهاب الكومى يكشف مفاجأة وينشر خطابا رسميا بشأن عقوبة ثلاثي الزمالك
هل يدفع الطلاب والأهالي تكاليف تصوير امتحانات شهر أكتوبر؟| التعليم تحسم الجدل
PAFIX 2025.. القاهرة تحتضن معرض الشمول المالي الرقمي ومؤتمر التكنولوجيا المالية 16 نوفمبر
قبل دخول الشتاء.. تفاوت كبير فى أسعار الأسماك
الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور
مسؤول في السلطة الفلسطينية: لا يوجد حتى الآن توافق على رئاسة لجنة إدارة غزة مع حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أعادها من الموت.. جراح يحول الاستقبال لعمليات لإنقاذ حامل نحرها ابن عمها بمستشفى البدرشين

الفتاة عقب انقاذها
الفتاة عقب انقاذها
ندى سويفى

تحقق النيابة المختصة في محاولة ذبـ.ـح فتاة حامل داخل مستشفى البدرشين المركزي بعد نحر ابن عمها عنقها وسط ذهول المرضى والطاقم الطبي.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعدما كشفت اقوال شهود العيان الاولية ان المجني عليها حامل في الشهر السادس واثناء تواجدها للكشف الطبي بالمستشفى فاجأها المتهم بنحر عنقها بـ"كتر" لتسقط غارقة في دماءها وسط صرخات المتواجدين زاعما أنه ذبحها للانتقام لشرفه بعد علمه حملها سفاحا من علاقة غير شرعية.

أضافت التحريات أن مستشفى البدرشين المركزي تحولت لخلية نحل لمحاولة انقاذ الفتاة التي تعرضت لتهتك شديد بالأوردة والشرايين بالرقبة وتحتاج لتدخل جراحي عاجل ويصعب نقلها لمستشفى آخر لخطورة حالتها، على الفور تم تحويل غرفة الاستقبال إلى عمليات وتم اجراء جراحة عاجلة استمرت حوالي 4 ساعات نجح خلالها الفريق الطبي في إعادة وصل الرقبة بالجسد وتقطيب الجرح بـ150 غرزة.

استعلمت النيابة عن وجود كاميرات مراقبة في مسرح الجريمة وباشرت التحقيق مع المتهم.

وشهدت مدينة البدرشين جريمة بشعة قام فيها شاب بنحر عنق ابنة عمه وتم نقلها إلى مستشفى البدرشين المركزي لينجح الأطباء في إنقاذها بجراحة عاجلة استدعت تقطيب رقبتها بـ١٥٠ غرزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد نحر فتاة على يد ابن عمها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ بيان الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة فتاة بجرح عميق في الرقبة، وتم نقلها إلى مستشفى البدرشين المركزي وتم التواصل مع الدكتور محمود فريد مدير المستشفى باعتباره جراح الذي هرع تجاه المستشفى لخطورة نقل الفتاة لمستشفى أخرى وتم إجراء عملية جراحية استمرت لعدة ساعات نجح خلالها في إعادة الفتاة للحياة بعد تقطيب جرح الرقبة بـ١٥٠ غرزة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.

البدرشين مستشفى البدرشين المركزي حامل حامل داخل مستشفى البدرشين المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

الأرصاد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ترشيحاتنا

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد