أعادها من الموت.. جراح يحول الاستقبال لعمليات لإنقاذ حامل نحرها ابن عمها بمستشفى البدرشين

تحقق النيابة المختصة في محاولة ذبـ.ـح فتاة حامل داخل مستشفى البدرشين المركزي بعد نحر ابن عمها عنقها وسط ذهول المرضى والطاقم الطبي.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة بعدما كشفت اقوال شهود العيان الاولية ان المجني عليها حامل في الشهر السادس واثناء تواجدها للكشف الطبي بالمستشفى فاجأها المتهم بنحر عنقها بـ"كتر" لتسقط غارقة في دماءها وسط صرخات المتواجدين زاعما أنه ذبحها للانتقام لشرفه بعد علمه حملها سفاحا من علاقة غير شرعية.

أضافت التحريات أن مستشفى البدرشين المركزي تحولت لخلية نحل لمحاولة انقاذ الفتاة التي تعرضت لتهتك شديد بالأوردة والشرايين بالرقبة وتحتاج لتدخل جراحي عاجل ويصعب نقلها لمستشفى آخر لخطورة حالتها، على الفور تم تحويل غرفة الاستقبال إلى عمليات وتم اجراء جراحة عاجلة استمرت حوالي 4 ساعات نجح خلالها الفريق الطبي في إعادة وصل الرقبة بالجسد وتقطيب الجرح بـ150 غرزة.

استعلمت النيابة عن وجود كاميرات مراقبة في مسرح الجريمة وباشرت التحقيق مع المتهم.

