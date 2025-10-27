قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأسهم الآسيوية وأسعار السلع الأساسية ترتفع بدعم من التفاؤل التجاري

ارتفعت الأسهم إلى جانب أسعار النحاس والنفط بعد مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري، ما أشعل موجة صعود واسعة عبر مختلف فئات الأصول. في المقابل، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على طول المنحنى، وانخفض الذهب.

صعدت الأسهم الآسيوية بنسبة 1.5% لتسجل ذروة جديدة خلال التعاملات اليومية، مع ارتفاع أسهم اليابان وكوريا الجنوبية بأكثر من 2%. كما حققت المؤشرات في الصين وهونغ كونغ مكاسب عند الافتتاح.

وتقدمت العقود الآجلة لمؤشري "إس آند بي 500" و"ناسداك 100" في التداولات الآسيوية، بعد أن أغلق المؤشران الرئيسيان الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية.

وقفز النحاس الذي يُعد مؤشراً رئيسياً للنمو العالمي، إلى جانب النفط، بدعم من التفاؤل بأن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبكين سيعزز الطلب العالمي.

انتعاش الأصول المرتبطة بالصين

ارتفع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات التي تُستخدم كمؤشرات انكشاف على اقتصاد الصين، بينما جاء أداء الدولار الأميركي متبايناً أمام العملات الرئيسية الأخرى. وتراجعت سندات الخزانة الأميركية على امتداد المنحنى، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتي أساس إلى 4.02%.

وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" بسنغافورة: "يبدو أن ما يحدث يمثل فوزاً واضحاً للجانبين"، مضيفة أن "الأسواق الأوسع ستتعامل مع هذا كإشارة قصيرة المدى للمخاطرة، لكن استمرار الزخم يتطلب دعماً من الأساسيات".

