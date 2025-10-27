موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على ريال بيتيس، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي أمام ريال بيتيس واقتحام المربع الذهبي.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن ريال بيتيس صاحب المركز السادس.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “لا كارتوخا”، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS 3 بتعليق محمد بركات.

في المقابل، يتسلح ريال بيتيس بقيادة مدربه مانويل بيليجريني بعاملي الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات بإسقاط الروخي بلانكوس.

وكان ريال بيتيس تعادل مع فياريال بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.