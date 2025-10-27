القسطرة التداخلية.. جامعة الإسكندرية تحقق إنجازًا عالميًا

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أسرة كلية الطب والمستشفيات الجامعية بمناسبة إدراج مركز القسطرة التداخلية للقلب بالمستشفى الرئيسى الجامعى بكلية الطب، ضمن أفضل عشرة مراكز على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وحصوله على المرتبة السابعة عالميًا وفق التصنيف الصادر عن Cardiac Research Foundation أثناء انعقاد مؤتمر Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2025، أحد أهم المؤتمرات الدولية المتخصصة في أمراض القلب والتدخلات القلبية الدقيقة.

وأعرب الدكتور قنصوة عن فخره بهذا الإنجاز الكبير الذي يُعد تتويجًا لجهود متواصلة في تطوير الخدمات الطبية والبحث العلمي بجامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذا التصنيف العالمي يعكس المكانة المتميزة للجامعة وكوادرها الطبية على الساحة الدولية، ويبرهن على كفاءة الأطباء المصريين وقدرتهم على تحقيق الريادة في كبرى المحافل العلمية العالمية، كما يعكس هذا التميز الدعم المستمر من الدولة المصرية لتطوير المنظومة الصحية والبحثية، ويجسد التزام جامعة الإسكندرية برسالتها في خدمة الإنسان والمجتمع، متمنيًا دوام التقدم لأسرة كلية الطب في مختلف المجالات الطبية والعلمية والبحثية.

وأشار الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي متكامل داخل قسم امراض القلب بالتعاون مع إدارة الكلية و المستشفيات والمجتمع المدنى مشيراً إلى أن ما تحقق يُمثل نموذجاً مشرفا فى وحدات التميز العلاجية التى تم إنشاؤها طبقاً لأعلى معايير الجودة وفقاً لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، مما يعكس إلتزام الكلية الدائم بتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى، وأضاف أن تصنيف مركز القسطرة التداخلية ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا يأتي نتيجة الجهد المتواصل الذي يقوده فريق العمل المتميز بقسم امراض القلب ، وحرصهم الدائم على مواكبة أحدث التقنيات فى تخصص القلب والأوعية الدموية، وأكد الدكتور عبد الله أن كلية الطب بجامعة الإسكندرية مستمرة في دعم برامج التطوير الطبى والتدريب الإكلينيكي، بما يعزز مكانة الجامعة كأحد أهم الصروح الطبية والتعليمية فى المنطقة.