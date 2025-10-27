قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العمل الحر.. ندوة بفنون تطبيقية بنها

إبراهيم الهواري

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالقليوبية ، ندوة  بعنوان " دور المشروعات الصغيرة والمتوسطه فى تعميق فكر العمل الحر وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور أسامة ندا عميد كلية الفنون التطبيقية  ".

وقالت الدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الندوة حاضر فيها الدكتور وليد عبد الله مدير أول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالقليوبية، وتمت بالتنسيق مع الاستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ".

وأشارت إلى أن الندوة تناولت مفهوم العمل الحر ، وثقافة العمل الحر، و مراحل تنفيذ تحويل الفكرة إلى مشروع، ومكونات المشروع الصغير، واتخاذ قرار إنشاء المشروع الصغير،  وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي ، وتم تسليط الضوء على جهود الدولة في دعم الشباب.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

