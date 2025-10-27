التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم بطوخ

صرحت جهات التحقيق المختصة في القليوبية، بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر حادث تصادم بطوخ، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.

وكان قد لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم دراجة نارية أمام مزلقان كفر الجمال بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية أمام مزلقان كفر الجمال بمدينة طوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع احمد. ن. م 17 سنة مقيم قرية كفر منصور بمدينة طوخ وإصابة عادل. إ. ع 16 سنة مقيم قرية كفر منصور بمدينة طوخ فى حادث تصادم دراجة نارية أمام مزلقان كفر الجمال بمدينة طوخ اتجاه محافظة القاهرة وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قها التخصصي لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.