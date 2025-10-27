قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بملتقى الرياض.. وزير الصحة: الإصلاحات الاستراتيجية تقود تحولا وتنمية اقتصادية متكاملة
وزيرا الكهرباء وقطاع الأعمال يبحثان التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
تودور على المحك .. يوفنتوس يقترب من قرار حاسم بشأن مستقبل مدربه

إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يدرس بجدية إمكانية الإطاحة بمدربه الكرواتي إيجور تودور، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي وضعت الفريق في موقف صعب قبل مواجهة أودينيزي، المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن إدارة "السيدة العجوز" تفكر في إنهاء مشوار تودور حتى في حال تحقيق الفوز أمام أودينيزي، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار خلال آخر ثماني مباريات، كان آخرها الخسارة أمام لاتسيو بهدف دون رد، وهي الثالثة على التوالي في مختلف البطولات.

ويعود آخر انتصار ليوفنتوس  إلى 13 سبتمبر عندما تغلب على إنتر ميلان، قبل أن يدخل في دوامة من النتائج المخيبة جعلت مستقبل مدربه محل شك كبير داخل أروقة النادي.

أما صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فأوضحت أن هناك انقسامًا داخل مجلس إدارة يوفنتوس بشأن توقيت إقالة المدرب، إذ يرى بعض الأعضاء ضرورة منحه فرصة أخيرة في لقاء أودينيزي، بينما يفضل آخرون البدء في مرحلة جديدة فورًا.

وفي حال تم اتخاذ قرار الإقالة، فإن قائمة البدائل المحتملين تتضمن أسماء لامعة على رأسها لوتشيانو سباليتي، وروبرتو مانشيني، ورافايلي بالادينو، إلى جانب تياجو موتا، الذي تمت إقالته في مارس الماضي لكنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي حتى عام 2027.

