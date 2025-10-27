تودور على المحك .. يوفنتوس يقترب من قرار حاسم بشأن مستقبل مدربه

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يدرس بجدية إمكانية الإطاحة بمدربه الكرواتي إيجور تودور، بعد سلسلة من النتائج السلبية التي وضعت الفريق في موقف صعب قبل مواجهة أودينيزي، المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن إدارة "السيدة العجوز" تفكر في إنهاء مشوار تودور حتى في حال تحقيق الفوز أمام أودينيزي، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار خلال آخر ثماني مباريات، كان آخرها الخسارة أمام لاتسيو بهدف دون رد، وهي الثالثة على التوالي في مختلف البطولات.

ويعود آخر انتصار ليوفنتوس إلى 13 سبتمبر عندما تغلب على إنتر ميلان، قبل أن يدخل في دوامة من النتائج المخيبة جعلت مستقبل مدربه محل شك كبير داخل أروقة النادي.

أما صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فأوضحت أن هناك انقسامًا داخل مجلس إدارة يوفنتوس بشأن توقيت إقالة المدرب، إذ يرى بعض الأعضاء ضرورة منحه فرصة أخيرة في لقاء أودينيزي، بينما يفضل آخرون البدء في مرحلة جديدة فورًا.

وفي حال تم اتخاذ قرار الإقالة، فإن قائمة البدائل المحتملين تتضمن أسماء لامعة على رأسها لوتشيانو سباليتي، وروبرتو مانشيني، ورافايلي بالادينو، إلى جانب تياجو موتا، الذي تمت إقالته في مارس الماضي لكنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي حتى عام 2027.