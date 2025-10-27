المشاط: إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لجهاز الإحصاء يتيح للباحثين منصة متطورة للاطلاع على الإحصاءات والبيانات

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، احتفالية اليوم العالمى للإحصاء والتي ينظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لإعلان نتائج التعداد الاقتصادى السادس ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز، وذلك بمشاركة اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبحضور إيلينا بانوڤا الممثل المقيم للأمم المتحدة، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق.

وخلال الاحتفالية، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، استعراضًا لأبرز ملامح التعداد الاقتصادي السادس، الذي يرسم ملامح الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. ويشمل التعداد الاقتصادي السادس ثلاث إضافات جديدة، تشمل، بيانات التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر. بالإضافة إلى حصر شامل للمناطق الصناعية الرسمية، والحرة الاستثمارية.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء يجسد بوضوح المكانة المحورية للإحصاءات كركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية المستدامة، متابعه أن احتفال هذا العام يكتسب خصوصية مميزة، إذ يشهد الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي السادس، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الإحصائية الوطنية، لما يوفره من قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتُبرز حجم النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

وأكدت أن إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس يمثل تتويجًا لعملٍ ميدانيٍ ومؤسسيٍ متكامل، يُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تُعزّز من قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي المستند إلى الأدلة، متابعه أن ذلك التعداد يكتسب أهمية خاصة كونه الأداة الإحصائية الوحيدة التي ترصد الهيكل الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، من منشآت صناعية وتجارية وخدمية وزراعية، في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بما يتيح رؤية واضحة لحجم النشاط الاقتصادي وتوزيعه الجغرافي والقطاعي.

وأضافت «المشاط»، أن بيانات التعداد تُسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية، وتُساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستراتيجيات التنموية.

وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن فصلًا خاصًا حول التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية، حيث تعمل الدولة على تنفيذ سياسات تنموية أكثر استهدافًا وفعالية، موضحة أن البيانات والتحليلات الدقيقة والتعدادات الاقتصادية والمسوح المختلفة، توفر رؤية واقعية للتنمية وتُمكن صانع القرار من اتخاذ السياسات المناسبة.

وأشادت بالدور الريادي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تعزيز الوعي الإحصائي داخل المجتمع، ونشر ثقافة البيانات باعتبارها حجر الزاوية في عملية التخطيط وصناعة القرار، موضحة أن الإحصاءات الدقيقة والحديثة عنصرًا حاسمًا في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستغلال الأمثل للموارد، متابعه أن البيانات والإحصاءات التي يصدرها الجهاز تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والبيئية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية والمهنية في جمع ونشر وتحليل البيانات، بما يعزز الثقة في الإحصاءات الوطنية ويجعلها مرجعًا أساسيًا للباحثين وصناع السياسات.

وأوضحت أن ذلك الحدث الاستثنائى يتزامن مع الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطلالته الحديثة التي تعكس رؤية الجهاز في تطوير آليات نشر البيانات الإحصائية وتعزيز التحول الرقمي، بما يوسع نطاق إتاحة البيانات ويعزز الشفافية والتفاعل مع مختلف فئات المستخدمين من باحثين وصناع قرار ومواطنين. ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز يتيح للباحثين منصة مطورة للاطلاع على الإحصاءات والبيانات بسهولة ويسر.

وتابعت أن ذلك التطور يعكس إيمان الدولة المصرية، بأهمية البيانات كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ودورها في دعم منظومة المتابعة والتقييم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ليكن منصة رسمية شاملة لإتاحة البيانات والإحصاءات بطريقة تفاعلية حديثة تُسهم في تعزيز الشفافية وتمكين الباحثين والمواطنين من الوصول إلى المعلومات بسهولة ويسر، بالإضافة للتعامل مع البيانات المعروضة بما يُمكن من استخدامها مباشرة في الدراسات والتحليلات المختلفة، دعمًا لجهود الدولة في بناء نظام معرفي متكامل يعتمد على البيانات الدقيقة والمحدثة.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، حديثها، موجهة الشكر إلى السيد اللواء/خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجميع فرق العمل على ما بذلوه من جهدٍ متميزٍ وإعدادٍ متقنٍ لكافة الأنشطة الإحصائية، وعلى التنظيم الراقي لهذه الاحتفالية، وكذلك لفريق العمل القائم على تنفيذ التعداد الاقتصادي السادس، لما بذلوه من جهود وطنية مخلصة أسفرت عن نتائج دقيقة وشاملة تُعزّز من مكانة الجهاز كمصدر موثوق للبيانات الرسمية، كما توجهت بالشكر لفريق العمل المسئول عن تطوير الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي قدّم نموذجًا متميّزًا في الابتكار والتحول الرقمي، بما يُسهم في توسيع نطاق إتاحة البيانات وتعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف فئات المستخدمين.

وشهدت الاحتفالية، قيام الدكتورة رانيا المشاط، واللواء خيرت بركات، والأستاذ، سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ بتدشين الطابع التذكاري لليوم العالمي للإحصاء، بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما قامت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاحتفالية بتكريم عدد من رموز العمل الإحصائي في مصر.