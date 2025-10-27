المنوفية.. اجتماع تنسيقي لمتابعة مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بقويسنا

عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية اجتماعاً موسعاً ، لمناقشة استعراض عدد من الملفات الهامة والحيوية لدعم سبل الاستثمار بالمنطقة الصناعية بقويسنا جاء ذلك بحضور ، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد أبو الغار رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، ممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،وعدد من مديري الادارات المعنية بالديوان العام.

وشهد اللقاء ، مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البنية التحتية و إعادة تأهيل المنطقة الأولى والثانية ضمن أعمال ترفيق المرحلة الرابعة ومنها قطاع الصرف الصحي داخل المنطقة الصناعية بقويسنا والعمل على تذليل كافة العقبات و المعوقات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

واختتم نائب المحافظ اجتماعه بالتأكيد على أن محافظ المنوفية يولي ملف الاستثمار كأحد أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات العمل بالمحافظة وأنه دائماً في خدمة المستثمرين ولا يدخر جهداً في تذليل المعوقات كون المستثمر عصب الاقتصاد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.