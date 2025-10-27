بتروجت يحسم مصير الفلسطيني حامد حمدان ويرفض عروض الزمالك

أكد محمد أيمن، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بتروجت، أن إدارة النادي اتخذت قرارًا نهائيًا بالإبقاء على اللاعب الفلسطيني حامد حمدان ضمن صفوف الفريق، وعدم السماح برحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أيمن، في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الكلام المظبوط" على راديو أون سبورت إف إم، أن القرار جاء بإجماع مجلس الإدارة، رافضًا التفريط في أي من عناصر الفريق الأساسية مهما كانت الإغراءات المالية.

وأشار إلى أن إدارة بتروجت تلقت عرضين رسميين من نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب، أحدهما بقيمة 40 مليون جنيه للانتقال الصيفي، وآخر بقيمة 20 مليون جنيه للانتقال الشتوي، إلا أن النادي تمسك برفض كلا العرضين.

كما أوضح المشرف على الكرة أن الرفض لم يقتصر على حامد حمدان فقط، بل شمل أيضًا عروضًا أخرى من الأهلي والزمالك لضم عدد من اللاعبين المميزين في الفريق، من بينهم توفيق محمد، وهادي رياض، ومصطفى الجمل، مؤكدًا أن الهدف هو الحفاظ على استقرار الفريق واستكمال مشواره في الموسم الحالي بأفضل شكل ممكن.