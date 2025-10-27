قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش مشاكل المواطنين: خدمة أهالينا في مقدمة أولوياتي

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من الطلبات والشكاوى المتنوعة، خلال لقائه الدوري بالمواطنين، والذي عُقد بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وتناول اللقاء 12 شكوى وطلبات خدمية ومشكلات تتعلق بمختلف القطاعات، وذلك بهدف إيجاد حلول عاجلة وفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل المباشر وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، وتحسين الخدمات وجودة الحياة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، وممثلي الأجهزة المعنية، وعماد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين والمشرف العام على المراكز التكنولوجية.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين في مجالات الرى والزراعة والصرف الصحي والصحة، إلى جانب موضوعات خدمية أخرى، حيث جرى مناقشتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وشدد محافظ كفرالشيخ على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، وحسن معاملتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أكد محافظ كفرالشيخ على أهمية الاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم ميدانياً، لافتًا أن هذا اللقاء جزءًا من جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات، من خلال تفعيل التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على توفير الحلول للمشاكل التي تواجههم، إلى جانب حرصه على الاستماع إلى طلبات ومقترحات المواطنين خلال جولاته الميدانية، مشيرًا إلى أن خدمة أهالي المحافظة تأتي في مقدمة أولوياته.

‏‎وكان محافظ كفر الشيخ، كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

‏‎جدير بالذكر، أن محافظ كفرالشيخ شدَّد على استقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة والجهات المختصة لضمان الشفافية وإيجاد الحلول العاجلة والواقعية لها.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ كفر الشيخ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

دونجا

يرجى مراجعة البريد الإلكتروني| اتحاد الكرة يسخر من الزمالك بأزمة دونجا والسوبر

بطولة العالم للبادل

افتتاح بطولة العالم للبادل بمشاركة نجوم العالم بمصر

وادي دجلة

وادي دجلة يواصل التألق ويهزم الاتحاد السكندري بثنائية مثيرة في الدوري المصري

بالصور

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد