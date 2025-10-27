برلماني: نعمل على فتح أسواق للمنتجات المصرية في العديد من دول العالم لدعم الصادرات

وجه المستشار محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اختياره ضمن المعينين المائة داخل المجلس، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم كافة القوانين والتشريعات التى تخدم الوطن والمواطن.

وأعلن النائب محمد الجندي، انضمامه للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، لافتا إلى أن أولويات اللجنة عدة ملفات هامة أبرزها التنسيق مع الملحقين التجاريين في كافة السفارات جمهورية مصر العربية من أجل فتح أسواق للمنتجات المصرية في العديد من دول العالم، لدعم الصادرات المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ودعم الاحتياطي الأجنبي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي مناقشة ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية بعد خروج شركات كبيرة من البورصة المصرية، بالإضافة العمل على مشاركة اللجنة للدولة في خطتها لتحقيق التنمية المستدامة، واقتراح التعديلات والإصلاحات التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.



وقال "الجندي"، إنه سيهتم بمناقشة التشريعات التي تشجع الاستثمار والإنتاج، وتدعم دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية، بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين الاقتصادية بما يتوافق مع التطورات العالمية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، ودعم السياسات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأشار النائب المستشار محمد الجندي، إلى أنه سيدعم السياسات التي تزيد من الصادرات والتكامل مع سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة وحماية المصالح الوطنية في الاتفاقيات الدولية، بجانب تحقيق العدالة الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل العبء على الفئات الإنتاجية، ودعم التحول نحو منظومة رقمية شاملة للضرائب، واقتراح حوافز ضريبية للمشروعات الخضراء والمبتكرة.