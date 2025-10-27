أول شابة مصرية ضمن قادة الأمم المتحدة للشباب تكشف الأسباب الرئيسية لاختيارها

أكدت مريم سوليكا، أول شابة مصرية يتم اختيارها ضمن قادة الأمم المتحدة للشباب لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025، أن ما قمت به من أشياء مميزة هو سبب اختياري، مشيرة إلى أنها سعيدة أن أمثل بلدي في الوطن العربي كله.

وقالت مريم سوليكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه يتم اختيار قائمة بها 17 شابا وشابة كل عامين من العالم كله، ويتم اختيار كل شخص على حسب دوره المؤثر سواء فى المجتمع المحلى أو على مستوى إقليمى أو دولى.4

وتابعت ول شابة مصرية يتم إختيارها ضمن قادة الأمم المتحدة للشباب لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025، أن أن المقابلات والأسئلة كانت كثيرة ومعنية بحجم التأثير الخاص بالشخص المتقدم وهل هو بيساعد المجتمع ولا كلام إنشائى، مؤكدة أن 33 ألف شاب كانوا متقدمين بهذه القائمة من 150 دولة فاز منهم 17 فقط.