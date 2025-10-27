نائب وزير الخارجية يؤكد أهمية مشاركة أبناء مصر بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025

أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أهمية مشاركة أبناء الجاليات المصرية حول العالم في انتخابات مجلس النواب 2025، بما يعكس حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في رسم مستقبل الوطن.



جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي، الذي عقده السفير نبيل حبشي، اليوم الإثنين، مع أبناء الجالية المصرية في كل من المغرب وتونس والجزائر، في إطار حرص الدولة على تعزيز التواصل مع أبنائها في مختلف أنحاء العالم، وذلك بمشاركة كل من السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير جمهورية مصر العربية في المغرب، والسفير باسم حسن سفير جمهورية مصر العربية في تونس، والسفير عبد اللطيف اللايح سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، وحضور كل من السفير سامح الغمراوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والوزير المفوض أسامة حمدي نائب المدير بالقطاع القنصلي.



وشدد السفير نبيل حبشي، خلال اللقاء، على اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج، مشيراً إلى الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة للتواصل مع الجاليات المصرية والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، إلى جانب تطوير آليات جديدة للتواصل المباشر معهم.



وأشار إلى انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين في الخارج خلال الفترة من 3 إلى 4 أغسطس 205، والذي شكّل منصة للحوار مع الجاليات، موضحاً أن توصياته أسهمت بالفعل في تحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.



كما استعرض نائب وزير الخارجية أبرز مبادرات الوزارة، ومنها تسهيل التحويلات المالية، وإتاحة فتح الحسابات البنكية من الخارج من خلال توقيع البروتوكول الخاص بمبادرة "افتح حسابك في مصر" يوم أمس الموافق 26 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر، وكذلك توفير وحدات سكنية وأراضٍ بمزايا خاصة، فضلاً عن مبادرات التعليم والتأمين، مؤكداً حرص الدولة على تقديم رعاية شاملة لأبنائها في الخارج.



وأشاد نائب الوزير بالدور الفاعل للجاليات المصرية في دعم العلاقات بين مصر والدول المضيفة، مؤكداً أن إسهاماتهم تعكس انتماءهم لوطنهم، داعياً إلى استمرار تلاحم المصريين في الداخل والخارج لدعم الاقتصاد الوطني وصون المصالح المصرية.



ولفت إلى حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على استقبال كافة مقترحات أبناء مصر بالخارج واستفساراتهم من خلال الآليات التي صُممت خصيصاً لهذا الغرض عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

