أرباح NMDC Energy الإماراتية تتراجع بحوالي 8.4% خلال الربع الثالث من 2025

تراجعت أرباح شركة NMDC Energy، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال فترة الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 8.4% مسجلة 367.5 مليون درهم، وذلك رغم ارتفاع إيرادات العقود بنسبة 21.8% إلى 4.8 مليارات درهم.

في المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية، كما سجلت خسائر من صرف عملات أجنبية للفترة بحوالي 7.4 مليون درهم مقابل إيرادات بنحو 13.3 مليون درهم عن نفس الفترة من 2024.

وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفع صافي ربح NMDC Energy بنحو 5% على أساس سنوي مسجلا 950.8 مليون درهم، بدعم ارتفاع الإيرادات بنحو 33% لتصل إلى 13 مليار درهم مدفوعة بتنفيذ مشاريع عبر أسواق متعددة.

وبلغت محفظة المشاريع قيد التنفيذ حوالي 45.6 مليار درهم، كما ارتفعت القيمة الاجمالية للمحفظة المستقبلية إلى 61.4 مليار درهم كما في سبتمبر 2025.