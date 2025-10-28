بعد ظلام لأيام.. محافظ الإسكندرية يوجه بحل أزمة الكهرباء بعزبة البحر

وجه الفريق أحمد خالد الأجهزة التنفيذية المعنية، لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بعزبة البحر بريف المنتزه، والتي استمرت على مدار أربعة أيام متواصلة وتسببت في معاناة شديدة للأهالي، وذلك في استجابة فورية من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، للطلب الذي تقدم به الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه.

ووجّه المحافظ بسرعة توفير مولد كهربائي لإضاءة العزبة بشكل مؤقت، على أن تبدأ الأعمال الميدانية صباح غدٍ الثلاثاء للانتهاء من معالجة المشكلة بشكل جذري وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي في المنطقة.

وأعرب النائب محمد حسين الحمامي عن شكره وتقديره للفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية وشركة كهرباء الإسكندرية برئاسة المهندس إيهاب الفقي للاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بعزبة البحر، مؤكدًا أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل الركيزة الأساسية لحل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات العامة لأبناء الإسكندرية بوجه عام، والمنتزه بوجه خاص.

وقد التقى الدكتور محمد حسين الحمامي بعدد من أهالي عزبة البحر الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لجهود النائب في متابعة الأزمة وتدخله السريع لحلها، مؤكدين أن تحركاته المتواصلة مع الجهات التنفيذية كان لها دور كبير في إنهاء معاناتهم.