قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة الأوقاف في ذكرى ميلاد الإمام محمد سيد طنطاوي..نهج الوسطية والإصلاح الفكري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في 28 أكتوبر من كل عام، تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى ميلاد الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الإسلامية المعاصرة وأكثرها تأثيرًا في الفكر الديني والاجتماعي في العالم العربي والإسلامي. 

وُلد الإمام طنطاوي في قرية سُليم بمحافظة سوهاج عام 1928، ومنذ نشأته أظهر تفوقًا في العلوم الدينية والشرعية، ليصبح أحد أبرز مفكري العصر الحديث. وفي هذه المناسبة، نستعرض أبرز محطات حياته وأثره الكبير في مجال الفكر الإسلامي الوسطي.

نشأته ومسيرته العلمية

البداية في سوهاج:
وُلد الإمام محمد سيد طنطاوي في قرية سُليم عام 1928م. تربى في بيئة دينية ساعدت على نشوء شخصيته العلمية المبكرة. حفظ القرآن الكريم في صغره، وكان ذلك بداية لطريق طويل من العلم والدراسة.

التحصيل العلمي:
في عام 1944م، التحق الإمام طنطاوي بمعهد الإسكندرية الديني، حيث بدأ في تلقي علوم الدين. ثم تخرج في كلية أصول الدين عام 1958م، ليحصل على شهادة الدكتوراه في التفسير والحديث عام 1966م. 

كان ذلك بداية لمشوار طويل من التدريس والبحث في مختلف المجالات الإسلامية.

منزلته في المجال الديني والتعليم

البداية العملية في وزارة الأوقاف:
بدأ الإمام طنطاوي عمله في وزارة الأوقاف عام 1960م، حيث تولى مهام إمامة المساجد والخطابة. كما كان له دور بارز في نشر الفكر الوسطي المعتدل من خلال دروسه الدينية، مما جعل له تأثيرًا كبيرًا بين جمهور المسلمين.

التدريس الجامعي:
عمل الإمام طنطاوي أستاذًا للتفسير والحديث في العديد من الجامعات الإسلامية، منها الجامعة الإسلامية في ليبيا والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

هناك، ترك بصمة علمية عميقة على طلاب العلم في العالمين العربي والإسلامي.

من المفتي إلى شيخ الأزهر
في عام 1986م، تولى الإمام طنطاوي منصب مفتي الديار المصرية، وهو المنصب الذي مكنه من إصدار آلاف الفتاوى التي تتسم بالوسطية والاعتدال. في عام 1996م، تم تعيينه شيخًا للأزهر الشريف، ليقود هذه المؤسسة العريقة ببرنامج فكري متوازن يعزز من مكانة الأزهر كمرجعية دينية إسلامية رائدة.

فكره الوسطي واهتمامه بالقضايا المعاصرة
اشتهر الإمام محمد سيد طنطاوي بفكره المعتدل والمتوازن. 

كان يدعو إلى تجديد الخطاب الديني والابتعاد عن التشدد والغلو. وقد تمسك بمنهج أزهرى رصين يعتمد على النصوص الشرعية ويأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في العصر الحديث.

دفاعه عن حقوق المرأة:
كان الإمام طنطاوي من أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في المجتمع الإسلامي، وكان يركز في خطبه وأبحاثه على ضرورة تمكين المرأة في شتى المجالات الاجتماعية والسياسية، متماشيًا مع روح الإسلام التي تدعو إلى العدالة والمساواة.

الحوار والاجتهاد المنضبط:
عرف عنه دعوته المستمرة للحوار بين الأديان وبين فئات المجتمع المختلفة، حيث كان يعتقد أن الحوار هو السبيل لفهم الآخر والتعايش السلمي. كما كان يدعو إلى الاجتهاد في معالجة القضايا المعاصرة بما يتوافق مع النصوص الشرعية واحتياجات المجتمع.

إرثه الفكري والعلمي
ترك الإمام طنطاوي العديد من المؤلفات التي ساهمت بشكل كبير في إثراء المكتبة الإسلامية، من أبرزها "التفسير الوسيط للقرآن الكريم"، و"بنو إسرائيل في القرآن والسنة"، و"معاملات البنوك وأحكامها الشرعية". 

هذه المؤلفات كانت مرجعية هامة في مجالات التفسير والفقه والعقيدة.

نهضة الأزهر في عهده:
شهد الأزهر في عهد الإمام طنطاوي نهضة علمية وفكرية شاملة، حيث ركز على تطوير المناهج التعليمية وتحديثها بما يتناسب مع العصر، بالإضافة إلى إصلاحات في مختلف إدارات الأزهر مما جعل المؤسسة الأزهرية مركزًا للعلم والعقلانية في العالم الإسلامي.

وفاته وتكريم الذاكرة
توفي الإمام محمد سيد طنطاوي في 10 مارس 2010م أثناء مشاركته في حفل توزيع جوائز الملك فيصل العالمية في الرياض.

 وقد تم دفنه في البقيع بالمدينة المنورة، بعد مسيرة طويلة من العطاء الفكري والديني. ورغم رحيله، إلا أن إرثه الفكري والعلمي ما زال حيًا في قلوب الملايين من المسلمين حول العالم.

تكريم من وزارة الأوقاف:
في هذه الذكرى السنوية لميلاده، تؤكد وزارة الأوقاف تقديرها الكبير لما قدمه الإمام طنطاوي للأمة الإسلامية من فكر مستنير. وتستمر الدعوات بأن يتغمده الله برحمته جزاءً على جهده الكبير في خدمة الدين والوطن.

محمد سيد طنطاوي الدكتور محمد سيد طنطاوي ميلاد الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

ترشيحاتنا

منتخب السيدات

بحثًا عن التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب مصر للسيدات في اختبار حاسم أمام غانا

أحمد حمدي

إعلامي يشيد بـ أحمد حمدي.. السبب الكونفدرالية

ايشو

ايشو عبر إنستجرام مع بيزيرا و أحمد شريف.. شاهد

بالصور

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد