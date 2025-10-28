قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الكرملين على استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
المتحف المصري الكبير.. حلم استمر 15 عامًا يتحول إلى واقع
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظات

116 رحلة دولية تصل الغردقة اليوم تقل 23 ألف سائح من أوروبا والعالم العربي

صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة طيران مكثفة مع استقبال 116 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات الأوروبية والعربية، على متنها ما يقرب من 23 ألف سائح من جنسيات متعددة، في استمرار واضح لحالة الانتعاش السياحي التي تشهدها مدن البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر ملاحية داخل المطار أن الرحلات الوافدة تضم طائرات من كبرى العواصم الأوروبية، أبرزها برلين، ووارسو، وبراغ، وروما، وأمستردام، إلى جانب رحلات من عدد من الدول العربية، مشيرة إلى أن الحركة الجوية تسير بانسيابية تامة داخل صالات الوصول.

تسهيلات لاستقبال الوفود السياحية
اتخذت سلطات مطار الغردقة كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية لتيسير حركة السياح القادمين، مع تعزيز الخدمات داخل صالات السفر، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعداد المتزايدة من الرحلات، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين.

من جانبه، قال الخبير السياحي سامح جمعة في تصريحات خاصة، إن موسم الشتاء الحالي يُتوقع أن يشهد انتعاشة غير مسبوقة في حركة السياحة الوافدة إلى البحر الأحمر، موضحًا أن نسب الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملحوظ لتتجاوز 80% في أغلب المنشآت السياحية.

وأشار “جمعة” إلى أن الغردقة أصبحت واحدة من أكثر المقاصد السياحية جذبًا في المنطقة، بفضل استقرار الأوضاع الأمنية وتنوع البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الشاطئية والبيئية والترفيهية، لافتًا إلى أن الأسابيع المقبلة مرشحة لتحقيق نسب إشغال قياسية مع بداية ذروة الموسم الشتوي.

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية
كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبي الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء فى مختلف التخصصات الطبية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي
إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وتنظم المؤتمر العاشر للطب النفسي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

