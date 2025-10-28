116 رحلة دولية تصل الغردقة اليوم تقل 23 ألف سائح من أوروبا والعالم العربي

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، حركة طيران مكثفة مع استقبال 116 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات الأوروبية والعربية، على متنها ما يقرب من 23 ألف سائح من جنسيات متعددة، في استمرار واضح لحالة الانتعاش السياحي التي تشهدها مدن البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت مصادر ملاحية داخل المطار أن الرحلات الوافدة تضم طائرات من كبرى العواصم الأوروبية، أبرزها برلين، ووارسو، وبراغ، وروما، وأمستردام، إلى جانب رحلات من عدد من الدول العربية، مشيرة إلى أن الحركة الجوية تسير بانسيابية تامة داخل صالات الوصول.

تسهيلات لاستقبال الوفود السياحية

اتخذت سلطات مطار الغردقة كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية لتيسير حركة السياح القادمين، مع تعزيز الخدمات داخل صالات السفر، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعداد المتزايدة من الرحلات، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين.

من جانبه، قال الخبير السياحي سامح جمعة في تصريحات خاصة، إن موسم الشتاء الحالي يُتوقع أن يشهد انتعاشة غير مسبوقة في حركة السياحة الوافدة إلى البحر الأحمر، موضحًا أن نسب الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملحوظ لتتجاوز 80% في أغلب المنشآت السياحية.

وأشار “جمعة” إلى أن الغردقة أصبحت واحدة من أكثر المقاصد السياحية جذبًا في المنطقة، بفضل استقرار الأوضاع الأمنية وتنوع البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الشاطئية والبيئية والترفيهية، لافتًا إلى أن الأسابيع المقبلة مرشحة لتحقيق نسب إشغال قياسية مع بداية ذروة الموسم الشتوي.