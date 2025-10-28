قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

فرحات: الصادرات الزراعية تواصل تحطيم الأرقام القياسية خلال السنوات الأخيرة

صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال إسلام فرحات، مشرف وحدة الصحة النباتية والعلاقات الدولية بالحجر الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، لتواصل تعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، مدعومة بخطة استراتيجية وطنية شاملة أطلقتها الدولة منذ عام 2018، بهدف تنويع الأسواق والمحاصيل وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

واضاف إسلام فرحات، خلال تصريحات هاتفية، أن مصر حافظت للعام الخامس على التوالي على لقب أكبر مصدر للبرتقال في العالم من حيث الكميات المصدّرة، كما تصدرت صادرات الفراولة المجمدة، ودخلت ضمن أكبر ثلاث دول على مستوى العالم في تصدير البطاطا الحلوة.

وأوضح أن إجمالي صادرات الموالح بلغ نحو 1.9 مليون طن، بينما وصلت صادرات البطاطس الطازجة إلى 1.3 مليون طن، والبصل إلى 265 ألف طن، والعنب إلى 189 ألف طن، في حين بلغت صادرات الثوم 41 ألف طن.

وأشار إلى أن البحث العلمي لعب دورًا محوريًا في هذه الطفرة، من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة، وتطوير تقنيات التداول والتبريد التي أسهمت في تقليل الفاقد بعد الحصاد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأضاف أن بعثة تفتيشية من الاتحاد الأوروبي أشادت مؤخرًا بالنظام المصري لمراقبة متبقيات المبيدات، بعد أن انخفضت نسب عدم المطابقة في الصادرات إلى 2.4% فقط، مقارنة بـ15% في السابق، ما يعكس التزام مصر الصارم بالمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية.

وأكد على أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت تمثل رمزًا للثقة والجودة في الأسواق العالمية، بفضل تكامل الجهود بين الحجر الزراعي والمجالس التصديرية والقطاع الخاص، مما عزز من سمعة المنتج المصري وفتح آفاقًا جديدة أمامه في مختلف القارات.

