محافظ البحيرة تتفقد الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بقرية المجد

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بجولة ميدانية بمركز ومدينة الرحمانية، استهلتها بتفقد الوحدة المحلية بقرية المجد، وتابعت سير العمل بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي وعدد من الإدارات الخدمية بالقرية.

وخلال الجولة، وجهت المحافظ إدارة الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز الرحمانية بمراجعة كافة التراخيص الصادرة وقرارات الإزالة ومحاضر المخالفات للتأكد من سلامة الإجراءات وتطبيق القانون بكل حزم ودقة.

كما التقت المحافظ بعدد من أهالي القرية، حيث استمعت الى مطالبهم وشكواهم المتعلقة بالخدمات اليومية.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر الوحدة المحلية بالرحمانية بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية لركوب "التوك توك" داخل القرى التابعة للمركز، مع إلزام السائقين بوضع التعريفة في أماكن بارزة على مركباتهم لضمان وضوحها ومنع أي استغلال للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة على استمرار الجولات الميدانية وتكثيف التواصل مع المواطنين في مواقعهم والاستماع لمشكلاتهم عن قرب، للعمل على حلها و تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.