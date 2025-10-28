قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد نجاح ابن النادي| ياسر الرفاعي لـ صدى البلد: وجدت نفسي في «غريبة» وفضلت التمثيل على شهادتي

الفنان الشاب ياسر الرفاعي
الفنان الشاب ياسر الرفاعي
ياسمين القصاص

شارك الفنان الشاب ياسر الرفاعى في مسلسل "ابن النادي"، حيث قدم دور "غريبة"، وهو مسلسل يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية في إطار رياضي ، حيث يخوض بطولته النجم أحمد فهمي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين، تحت إشراف المخرج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

أحداث مسلسل ابن النادي الحلقة الأخيرة.. هل يفوز نادي الشعلة بالبطولة؟

كشف الفنان ياسر الرفاعي، كواليس مشاركته في أحد أعماله الدرامية الأخيرة، مشيرا إلى أن الشخصية التي قدمها جذبت انتباهه منذ اللحظة الأولى لأنها كانت غريبة ومختلفة عن المألوف.

وقال الرفاعي- خلال تصريح خاص لـ "صدى البلد": " حين عرض علي مسلسل ابن النادي، شدتني شخصية (غريبة) كثيرا، فهي شخصية قادمة من الصعيد، بسيطة الطبع، لكنها تمتلك أحلاما وطموحات كبيرة تسعى لتحقيقها، وهذه التركيبة فيها مزيج من الطيبة والطموح والغرابة، حتى اسم الشخصية نفسه لافت للنظر".

وأضاف الرفاعي: "بحكم عملي في المسرح قبل دخولي مجال الدراما، قضيت نحو خمس سنوات متنقلا بين القرى والأرياف، وهناك شاهدت العديد من الشخصيات المشابهة لشخصية (غريبة) في فطرتهم وطيبتهم، وهو ما ساعدني على تجسيد الدور بصدق".

وتابع: "منذ طفولتي وأنا أعشق التفاصيل والتمثيل والسينما، وكنت دائما أرى نفسي في تقمص الشخصيات المختلفة، لا في وظيفة ثابتة مثل المحاسبة، رغم أنني كنت متفوقا فيها وحققت أعلى الدرجات، ولكن شغفي بالفن كان أقوى".

وأردف: "شاركت في مسرح الجامعة، وهناك لاحظت أن لدي قبولا أمام الجمهور بشخصيتي الكوميدية، رغم أنني أبدو جادا وصارما في الواقع.. أدركت أن هذا التناقض يمكن أن يكون نقطة قوتي كممثل.. بعدها تقدمت إلى معهد التمثيل وتم قبولي". 

واختتم الرفاعي حديثه مؤكدا: "لم أعمل يوما بشهادتي، ولم أقبل أن أكون في أي مجال آخر سوى الفن والتمثيل، فهو الطريق الذي اخترته عن قناعة وشغف منذ البداية". 
 

ابن النادي مسلسل ابن النادي أحمد فهمي ياسر الرفاعي آية سماحة حاتم صلاح محمد لطفي سيد رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طرق حفظ الطعام لأطول فترة بدون فساد.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد