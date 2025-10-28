بعد نجاح ابن النادي| ياسر الرفاعي لـ صدى البلد: وجدت نفسي في «غريبة» وفضلت التمثيل على شهادتي

شارك الفنان الشاب ياسر الرفاعى في مسلسل "ابن النادي"، حيث قدم دور "غريبة"، وهو مسلسل يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية في إطار رياضي ، حيث يخوض بطولته النجم أحمد فهمي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين، تحت إشراف المخرج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

كشف الفنان ياسر الرفاعي، كواليس مشاركته في أحد أعماله الدرامية الأخيرة، مشيرا إلى أن الشخصية التي قدمها جذبت انتباهه منذ اللحظة الأولى لأنها كانت غريبة ومختلفة عن المألوف.

وقال الرفاعي- خلال تصريح خاص لـ "صدى البلد": " حين عرض علي مسلسل ابن النادي، شدتني شخصية (غريبة) كثيرا، فهي شخصية قادمة من الصعيد، بسيطة الطبع، لكنها تمتلك أحلاما وطموحات كبيرة تسعى لتحقيقها، وهذه التركيبة فيها مزيج من الطيبة والطموح والغرابة، حتى اسم الشخصية نفسه لافت للنظر".

وأضاف الرفاعي: "بحكم عملي في المسرح قبل دخولي مجال الدراما، قضيت نحو خمس سنوات متنقلا بين القرى والأرياف، وهناك شاهدت العديد من الشخصيات المشابهة لشخصية (غريبة) في فطرتهم وطيبتهم، وهو ما ساعدني على تجسيد الدور بصدق".

وتابع: "منذ طفولتي وأنا أعشق التفاصيل والتمثيل والسينما، وكنت دائما أرى نفسي في تقمص الشخصيات المختلفة، لا في وظيفة ثابتة مثل المحاسبة، رغم أنني كنت متفوقا فيها وحققت أعلى الدرجات، ولكن شغفي بالفن كان أقوى".

وأردف: "شاركت في مسرح الجامعة، وهناك لاحظت أن لدي قبولا أمام الجمهور بشخصيتي الكوميدية، رغم أنني أبدو جادا وصارما في الواقع.. أدركت أن هذا التناقض يمكن أن يكون نقطة قوتي كممثل.. بعدها تقدمت إلى معهد التمثيل وتم قبولي".

واختتم الرفاعي حديثه مؤكدا: "لم أعمل يوما بشهادتي، ولم أقبل أن أكون في أي مجال آخر سوى الفن والتمثيل، فهو الطريق الذي اخترته عن قناعة وشغف منذ البداية".

