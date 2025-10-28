محافظ كفر الشيخ يزرع أول شجرة بمدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي | صور

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على غرس أول شجرة مثمرة داخل ساحة مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بقرية أبو ريه بمركز الرياض، عقب افتتاحه المدرسة الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، فضلاً عن تعزيز الوعي البيئي وغرس قيم الانتماء لدى الطلاب.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن غرس الأشجار يرمز إلى الأمل والعمل والبناء، ويجسد رسالة تربوية تهدف إلى ترسيخ حب البيئة والوطن في نفوس أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالنظافة والتشجير وتجميل المدارس جزء من العملية التعليمية المتكاملة التي تسعى إلى إعداد جيل واعٍ ومسئول تجاه مجتمعه.

ودعا محافظ كفر الشيخ إدارات المدارس بالمحافظة إلى إطلاق مبادرات للتشجير والتجميل بمشاركة الطلاب والمعلمين، بما يعزز روح التعاون والانتماء ويحافظ على المظهر الحضاري للمدارس، وأيضاً فى إطار تفعيل دور الأنشطة المدرسية.