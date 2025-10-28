السفير الياباني: الرياضات اليابانية تجد شعبية واسعة في مصر

أكد السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، أن عام 2023 شهد الاحتفال بمرور 70 عامًا على بدء التعاون التنموي بين مصر واليابان، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة، من أبرزها المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزًا للشراكة الثقافية والحضارية بين البلدين.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين في حوار خاص في برنامج 'أنا وهو وهي' المذاع على قناة 'صدى البلد' إن الاهتمام بالثقافة اليابانية في مصر يشهد تزايدًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن عدد الدارسين للغة اليابانية في مصر يبلغ نحو 3500 طالب، وهو العدد الأكبر على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط مجتمعتين، ما يعكس عمق التبادل الثقافي بين الشعبين.

وأوضح أن المصريين يُبدون اهتمامًا كبيرًا بـالرياضات القتالية اليابانية مثل الكاراتيه والجودو والأيكيدو، لافتًا إلى أن مدرب المنتخب الوطني المصري للجودو هو الياباني السيد إيزومي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا، وهو ما يعكس متانة التعاون الرياضي بين البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر واليابان تشهد نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا، موضحًا أن العام الجاري شهد زيارات متبادلة رفيعة المستوى، حيث زار ستة وزراء مصريين اليابان، كما قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة رسمية إلى طوكيو في أغسطس الماضي.