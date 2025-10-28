داني كارباخال يخضع لعملية ناجحة في الركبة

أكد نادي ريال مدريد ، في بيان اليوم الثلاثاء ، أن مدافعه داني كارباخال خضع اليوم بنجاح لعملية تنظير الركبة اليمنى.



وجاء في بيان النادي : «لقد خضع قائدنا، داني كارباخال، اليوم بنجاح لعملية تنظير الركبة اليمنى. أجرى العملية الدكتور مانويل لايز تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد. وسيبدأ كارباخال برنامج إعادة التأهيل خلال الأيام المقبلة».



واللاعب الإسباني، الذي كان قد عاد مؤخرًا للمنافسات خلال كلاسيكو الأرض بعد غياب عدة أسابيع، شعر بعدم ارتياح عقب الفوز على برشلونة 2-1.



من المتوقع أن يغيب كارباخال عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي ضربة قوية لقائد الدوري الإسباني.



في الوقت ذاته، يحصل ترينت ألكسندر- أرنولد على فرصة جيدة للتألق، بعد أن انضم مرة أخرى إلى المجموعة خلال الكلاسيكو بعد غياب استمر شهرًا بسبب إصابة في أوتار الركبة. ومن المتوقع أن يواجه لاعب إنجلترا.