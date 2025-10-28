الإمارات وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في المجالات القضائية

بحث وزير العدل الإماراتي، عبدالله سلطان النعيمي، مع نظيره الإيطالي كارلو نورديو، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات القضائية، بما في ذلك تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.



وأكد الوزيران، خلال لقائهما في روما، التزام بلديهما بتطوير التعاون القانوني والقضائي وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والمالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال والاستخدام غير المشروع للأصول الافتراضية،حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء.



ونوها بالدور المحوري لتتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، واتفقا على تعزيز التنسيق وتبادل أفضل الممارسات في مجالات استرداد الأصول والتحقيقات المالية وتنظيم الأصول الافتراضية.



وأكدا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، واتفقا على مواصلة عقد الاجتماعات المنتظمة لتعزيز المبادرات المشتركة وتوطيد التعاون المؤسسي... كما أعرب الوزيران عن اهتمامهما بتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الخبرات