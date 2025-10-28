محمد سامي: أنا مش مطرود من مصر أو ممنوع من العمل

كشف المخرج محمد سامي أنه عندما قرر كتابة منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه عن مشروع جديد لمسلسل، كان هدفه الرد على من وصفهم بـ"كارهين لبلدهم" الذين استغلوا قرار اعتزاله لأهداف غير سليمة النية، قائلاً:"كتبت المنشور لأن بعض الناس اللي مش بتحب بلدها بدأوا يلعبوا في حتة ماعجبتنيش، قالوا إن سامي اتمنع وإنه مطرود بره مصر، فكتبت البوست ده علشان أرد عليهم وأقول إني مش ممنوع من أي حاجة."



وعن أبرز الانتقادات التي وُجّهت لآخر أعماله "سيد الناس"، أضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"كانوا بيتكلموا عن الصوت العالي، لكن بحب أوضح إن الانتقادات المنتشرة على السوشيال ميديا مش هي رأي الناس الحقيقية، ومش هي الناس اللي في الشارع."



واختتم قائلاً: "عندي مسلسلات صوتها أعلى من سيد الناس."



وعن تغيره لخلطة أعماله السابقة قال : " قدامي حاجة من الاتنين إما أعمل الي بحبه واستمتع وإما أنط تاني في نفس الدوامه وأنا على جثتي أني أنط في نفس الدوامه "