الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

البرلمان العربي يبحث الحد من ظاهرة هدر الأغذية بالمنطقة

ظاهرة هدر الطعام وتأثيرها على سلسلة الإمداد الغذائي
ظاهرة هدر الطعام وتأثيرها على سلسلة الإمداد الغذائي
الديب أبوعلي

تنظم (لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية) بالبرلمان العربي، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي)، صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل إقليمية متخصصة تحت عنوان: “دعم الدول العربية في سنّ التشريعات المتعلقة بالحد من فقد وهدر الأغذية”، وذلك تنفيذًا لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي - فإهدار الغذاء وفقدانه من الممكن أن يقضي على استدامة تلك النظم الغذائية، وبالتالي يزداد خطر ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، أن إهدار الغذاء في الدول المتقدمة يسهم بشكل مباشر في إحداث مشكلات مناخية تؤدي إلى انتشار ظاهرة الجوع بين ملايين من البشر.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المشتركة بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال تفعيل القانون الاسترشادي العربي لمكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (الفاقد والهدر من الأغذية)، وتحويله إلى تشريعات وطنية عملية تُسهم في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الغذائي في المنطقة.

يشارك في الورشة ممثلون عن منظمات عربية ودولية بارزة، من بينها: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات وتطوير الشراكات المؤسسية في مجال التشريعات الغذائية.

ومن المنتظر أن تخرج الورشة بمجموعة من التوصيات العملية لتفعيل القانون الاسترشادي العربي على المستويات الوطنية، إلى جانب إرساء إطار للتنسيق المستدام بين البرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يساهم في دعم الجهود العربية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

