قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير المالية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
المشاط لوسائل إعلام دولية: توقيع تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 104 شهداء بينهم 46 طفلا و253 مصابا
إصابة أحمد شريف تُبعده عن الزمالك أمام البنك الأهلي
وزيرا المالية والسياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية
محمد فريد: الابتكارات المالية تتطلب أطرًا رقابية مرنة تحافظ على استقرار الأسواق
ارتفاع عدد شهداء مجـ.ـازر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ مساء أمس لـ 100 شهيد
الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول كبير بحزب الله
أولياء أمور: بنحل التقييمات لولادنا عشان مضغوطين.. والمدرسين بيقولوا "خط ماما حلو"
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد إلى المحكمة المختصة
مفاجأة جديدة أعلنتها البريد.. سلفة 3 أضعاف المعاش بدون ضمانات
رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للسلاح: نسعى لتطوير منظومة التحكيم واستثمار خبرات اللاعبين المعتزلين

عبد المنعم الحسيني
عبد المنعم الحسيني
محمد سمير

أكد عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، أن اجتماع لجنة الحكام الدولية الذي عُقد في مصر، جاء بهدف مناقشة سبل تطوير منظومة التحكيم في اللعبة، ووضع قواعد جديدة تسهم في رفع كفاءة الحكام وتحديث آليات التحكيم بما يتماشى مع التطورات الحديثة في رياضة السلاح.

وأوضح الحسيني أن التحكيم يُعد أحد العناصر الأساسية لأي لعبة، لذلك فإن الاستثمار فيه ضرورة، مشيرًا إلى أن خطط الاتحاد الدولي تشمل ثلاث مراحل زمنية: قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى لضمان استدامة التطوير.

وأضاف أن الاتحاد أنشأ أكاديمية في العاصمة المجرية بودابست، سيتم التركيز فيها على التدريب واستثمار قدرات اللاعبين الذين يعتزلون المنافسات، مؤكدًا أن الأكاديمية ستتيح دورات متخصصة للراغبين في العمل بمجالات الإدارة أو التدريب، بمشاركة خبراء في كل مجال لضمان جودة البرامج المقدمة.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل كذلك مع عدد من الجهات لتحسين منظومة البطولات وزيادة عدد الرعاة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتطوير الجانب التقني، بما في ذلك تحديث الموقع الرسمي للاتحاد ومنصات البث المباشر لتقديم تجربة أكثر احترافية.

واختتم الحسيني تصريحاته مؤكدًا أن الاتحاد الدولي يسعى لأن تحظى منافسات السلاح في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية بنفس الزخم الذي شهدته دورة باريس، من خلال حملات دعائية موسعة تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسي ومحبي اللعبة في مختلف أنحاء العالم.

