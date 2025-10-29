القبض على 19 رجلا وسيدة يستخدمون 11 طفلا فى أعمال التسول بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 رجلا و 5 سيدات لـ10 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستتجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القليوبية .

وضبط بصحبتهم 11 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته إحدى دور الرعاية.