لجنة القيم تنتهى من عقوبات عمر عصر ومحمود حلمي.. تعرف عليها

أكدت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس، إنتهاء لجنة القيم باللجنة الأوليمبية من العقوبات الخاصة بواقعة تنس الطاولة وستعرض قرارتها علي جلسه مجلس الإدارة يوم الاحد المقبل ٢ نوفمبر للاعتماد .

وأصدرت لجنة القيم باللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة اللواء شريف القماطي وعضوية المستشار محمد الأسيوطي والدكتور هيثم علي، قراراتها بشأن التحقيقات التي أجرتها على خلفية أحداث مباراة الدور قبل النهائي ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمتعلقة باللاعبين عمرو عصر ومحمود أشرف حلمي.

وانتهت اللجنة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعلياً بتعليقها بتوقفه عمداً عن اللعب، بدعوى تواجد زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، مما عرض الفريق لخطر اعتبار المباراة منسحباً منها وخاسراً.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب محمود أشرف حلمي، لاعب المنتخب، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتصرفات غير لائقة ومخالفة للتقاليد الرياضية في حق زملائه بالفريق، وامتناعه عن دعمهم معنوياً أثناء تمثيلهم للمنتخب القومي.

وقررت اللجنة توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، بالتعرض لعقوبة الشطب حال ارتكابهما أي مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام من تاريخ القرار.

وفى ضوء توجيهات وزارة الشباب والرياضة أوصت اللجنة الأوليمبية الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلى وضع خطط توازي حجم المسؤولية الوطنية في تمثيل مصر بالمحافل الدولية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالميثاق الأوليمبي وبالقيم والأخلاق الرياضية، وبضوابط السلوك والانضباط داخل وخارج الملاعب، بما يعكس المكانة المرموقة للرياضة المصرية وتعزيز الانضباط والالتزام بالقيم الرياضية والابتعاد عن السلوكيات السلبية.