كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
جنح النقض تؤجل طعن عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لجنة القيم تنتهى من عقوبات عمر عصر ومحمود حلمي.. تعرف عليها

عبدالله هشام

أكدت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس، إنتهاء لجنة القيم باللجنة الأوليمبية من العقوبات الخاصة بواقعة تنس الطاولة وستعرض قرارتها علي جلسه مجلس الإدارة يوم الاحد المقبل ٢ نوفمبر للاعتماد .

وأصدرت لجنة القيم باللجنة الأوليمبية المصرية، برئاسة اللواء شريف القماطي وعضوية المستشار محمد الأسيوطي والدكتور هيثم علي، قراراتها بشأن التحقيقات التي أجرتها على خلفية أحداث مباراة الدور قبل النهائي ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة، والمتعلقة باللاعبين عمرو عصر ومحمود أشرف حلمي.

وانتهت اللجنة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتهديد الجهاز الفني ورئيس البعثة بعدم استكمال المباراة، وقيامه فعلياً بتعليقها بتوقفه عمداً عن اللعب، بدعوى تواجد زميله اللاعب محمود أشرف في الملعب، مما عرض الفريق لخطر اعتبار المباراة منسحباً منها وخاسراً.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على اللاعب محمود أشرف حلمي، لاعب المنتخب، لمخالفته مدونة السلوك الأخلاقي للجنة الأوليمبية، بعد قيامه بتصرفات غير لائقة ومخالفة للتقاليد الرياضية في حق زملائه بالفريق، وامتناعه عن دعمهم معنوياً أثناء تمثيلهم للمنتخب القومي. 

وقررت اللجنة توجيه إنذار نهائي لكلا اللاعبين، بالتعرض لعقوبة الشطب حال ارتكابهما أي مخالفة لمدونة السلوك الأخلاقي خلال عام من تاريخ القرار.

وفى ضوء توجيهات وزارة الشباب والرياضة أوصت اللجنة الأوليمبية الاتحاد المصري لتنس الطاولة إلى وضع خطط توازي حجم المسؤولية الوطنية في تمثيل مصر بالمحافل الدولية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالميثاق الأوليمبي وبالقيم والأخلاق الرياضية، وبضوابط السلوك والانضباط داخل وخارج الملاعب، بما يعكس المكانة المرموقة للرياضة المصرية وتعزيز الانضباط والالتزام بالقيم الرياضية والابتعاد عن السلوكيات السلبية.

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. وهذه قيمة الجنيه

المتحف المصري الكبير

قرار حكومي يوضح: هل ستكون إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة سنوية ثابتة؟

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

ترامب

بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها

من اسمه محمد

هل كل من اسمه محمد لا يدخل النار؟.. الإفتاء: الحديث صحيح

عملة تذكارية

تفاصيل طرح عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال: التعاون مع الشركات العالمية يعزز نقل التكنولوجيا المتقدمة

قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: التعاون مع الشركات العالمية يعزز نقل التكنولوجيا والمتقدمة

تويوتا كورولا كونسبت .. عودة الأسطورة الأكثر مبيعًا بثوب جديد

كورولا كونسبت

سهلة التنفيذ.. طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال وكيف يمكن للأم علاجه بذكاء غذائي دون أدوية

علامات نقص فيتامين D عند الأطفال

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مثل المحلات

طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

عيد ميلاد اليسا

إليسا تفاجئ جمهورها بـ"ابنتها" السرية وتغازل كريم فهمي في احتفال عيد ميلادها

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

