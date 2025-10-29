انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الدولي للذكاء الاصطناعي بين القومي للبحوث وAMG

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الدولي للذكاء الاصطناعي ، الذى ينظمه مكتب العلاقات الدولية بالمركز القومى للبحوث بالتعاون مع مجموعة (AMG) الدولية الرائدة في مجالات التدريب والتحول الرقمي.

وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا.



وشهد مراسم الإفتتاح الدكتور خالد شمس نائباً عن الدكتور ممدوح معوض- رئيس المركز القومى للبحوث ود. همت علام - عضو مكتب العلاقات الدولية بالمركز، والدكتور أحمد هيكل- نائب رئيس مجلس إدارة شركة AMG والدتورة رانيا الجوهري- أستاذ الذكاء الاصطناعي – جامعة عين شمس والمستشار الأكاديمي العام والمشرف على تطوير برنامج الباسبور الدولي للذكاء الاصطناعي. وقد نسق البرنامج التدريبي دكتورة نيهال سامح رمضان -عضو مكتب العلاقات الدولية .

ويهدف البرنامج إلى تمكين الكوادر البحثية من تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والصناعي، من خلال مجموعة متكاملة من الدورات التي تشمل:

• الأساسيات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي.

• تحليل البيانات والتعلم الآلي (Machine Learning).

• النمذجة التنبؤية وتحليل الصور البيولوجية والصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

• التحول الرقمي وإدارة المعرفة في بيئات البحث والتطوير.

ويمتد البرنامج على مدار أسبوعين بواقع 40 ساعة تدريبية، ويتضمن أربعة مسارات بحثية متخصصة تم تصميمها بعناية لتغطية أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمى.