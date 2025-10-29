وزير الخارجية يستعرض نتائج قمة شرم الشيخ للسلام مع نظيره البولندي

جرى اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و رادوسواف شيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا، حيث تناول سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

استعرض الوزيران مسار العلاقات المتميزة بين مصر وبولندا خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص القاهرة على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك زيادة معدلات التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، فضلاً عن البناء على نتائج الزيارات المتبادلة والمشاورات السياسية، مؤكدا أهمية استمرار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما أسفرت عنه من اتفاق لوقف الحرب وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي، مؤكداً أهمية تثبيت الاتفاق وتنفيذه الكامل بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر. وفي هذا الاطار، أشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة خلال شهر نوفمبر، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع الدولي في المؤتمر لضمان حشد الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار القطاع وتعزيز الاستقرار الإقليمي.