فيريرا في مأزق قبل مواجهة البنك الأهلي بسبب غياب ثنائي الجناح الأيسر

يواجه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أزمة فنية قبل المباراة المرتقبة أمام البنك الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتتمثل الأزمة في تأكد غياب الثنائي آدم كايد وأحمد شريف، لاعبي الجناح الأيسر، عن قائمة الفريق للمباراة، حيث يعاني كايد من إصابة في عضلة السمانة، بينما ما زال أحمد شريف يخضع لبرنامج علاجي بسبب إصابته في العضلة الضامة، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

ويضطر فيريرا للاعتماد على الأنجولي شيكو بانزا في هذا المركز، رغم خروجه من حساباته الفنية خلال الفترة الماضية، إذ يعتبره المدرب البلجيكي الخيار الثالث في مركز الجناح الأيسر بعد كايد وشريف.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".