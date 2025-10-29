فيديوهات لاستخراج الجن.. الحبس سنتين للتيك توكر خالد جلال بتهمة الشعوذة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس المغامر خالد جلال سنتين مع الشغل غيابيًا وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الدجل والشعوذة.

كانت التحريات الأولية كشفت تفاصيل القبض على التيك توكر المعروف باسم خالد ابن جلال، بعد ظهوره خلال تردده على بعض المباني المهجورة، وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة، جاء فيه: في إطار كشف ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتردد على بعض المباني المهجورة، وإيهام متابعيه بقدرته على استخراج الجن وممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على تلك الصفحة أحد الأشخاص مقيم بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، ومحافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ونشره مقاطع الفيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.