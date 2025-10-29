قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إسكان النواب: تطوير الأسواق الشعبية بوابة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في شريان الدولة

فريدة محمد

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو  مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي بوسط القاهرة، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا حضاريًا فريدًا يعكس نجاح الدولة في تحويل الأسواق العشوائية إلى مراكز تجارية منظمة دون المساس بالهوية التراثية والمعمارية للمناطق التاريخية.


وقال "مسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، إن سوق العتبة تعد أحد أعرق وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، وإن إعادة تأهيلها بهذا الشكل المتكامل يعكس تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف أن هذا المشروع يجب ألا يكون تجربة منفردة، بل بداية لتعميم نموذج التطوير الحضاري للأسواق الشعبية في مختلف عواصم المحافظات، مع وضع خطة وطنية لإعادة تنظيمها ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي، لما تحققه من فوائد اقتصادية وتنموية واجتماعية متعددة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في شريان الدولة

وطرح المهندس أمين مسعود 7  اقتراحات عملية لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية وهى 
1. إعداد خطة قومية لتطوير الأسواق الشعبية بالمحافظات وفق معايير هندسية واقتصادية موحدة.
2. إنشاء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع عمليات التطوير وضمان استدامة الإدارة والصيانة.
3.  تخصيص صناديق تمويل محلية لدعم الباعة أثناء فترات التطوير لتفادي تعطيل مصادر رزقهم.
4. توفير مناطق خدمات ومواقف سيارات لتسهيل الحركة المرورية في محيط الأسواق الجديدة.
5. تطبيق نظام الرقمنة وحصر الأنشطة التجارية داخل الأسواق بعد تطويرها لدمجها في الاقتصاد الرسمي.
6. تصميم الأسواق الجديدة بحيث تراعي الهوية التراثية لكل مدينة وتكون واجهة حضارية تعكس تاريخها.
7. إطلاق حملة قومية للتوعية بأهمية تنظيم الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقنين الأنشطة العشوائية.


وأكد المهندس أمين مسعود أن تعميم تجربة العتبة سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى للدولة، فى مقدمتها زيادة حصيلة الضرائب من الأنشطة التجارية بعد دمجها في الاقتصاد الرسمي وتحسين بيئة العمل والتجارة لصالح الباعة والمستهلكين على حد سواء ورفع كفاءة استخدام الأراضي والمرافق العامة في مراكز المدن وجذب الاستثمارات المحلية الصغيرة والمتوسطة ضمن إطار منظم وآمن.

وذكر أن تجربة العتبة أثبتت أن التطوير لا يعني الهدم، بل يمكن تحويل الأسواق الشعبية إلى أيقونات حضارية واقتصادية تعيد الحياة لوسط القاهرة، وتفتح باب الأمل لكل مدن مصر.و

وجه المهندس أمين مسعود تحية قلبية للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على متابعته المستمرة لهذا المشروع حتى تم الانتهاء منه.

وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة محافظ القاهرة على تعميم هذه التجربة العظيمة والناجحة على باقى الأسواق الشعبية على مستوى العاصمة، وفى مقدمتها سوق الوكالة للملابس المستعملة بمنطقة بولاق أبو العلا.

