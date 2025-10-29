قصة أجدادي العظماء..هالة صدقي : فخوره بافتتاح أهم متحف في العالم

عبرت الفنانة هالة صدقي، عن فخرها وسعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب صدقي عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "فخوره بافتتاح أهم متحف في العالم ، الذي يضم الأف من التماثيل والقطع التاريخيه المهمه جدا التي تحكي قصه اجدادي العظماء سعيده بهذا الصرح الذي تم الانتهاء منه بعد 17 سنه عمل وتوقف ، وتم تصميم المتحف من قبل مهندس بولندي واهتم بالشكل الهندسي الذي ينتهي أبعاده بالأهرامات ، مبروك لمصر هذا الصرح".

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إعلان فكرته وعشرين عامًا من أعمال البناء المتواصلة، تستعد مصر أخيرًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، في حدث يوصف بأنه الحدث الثقافي الأكبر في القرن الحادي والعشرين.

ويعد المتحف، الذي يقع على بعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم، إذ يجمع تحت سقف واحد أغلب كنوز الحضارة المصرية القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مجتمعة أمام الجمهور.

ويمتد المتحف على مساحة 90 ألف متر مربع ضمن موقع تبلغ مساحته 50 هكتارًا، أي ما يعادل نحو ستة أضعاف حجم المتحف المصري القديم في ميدان التحرير.