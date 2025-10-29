اتحاد الغرف: تطوير شامل لمنطقة الأهرامات والمتحف الكبير لتقديم تجربة سياحية متكاملة

قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، إن منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير تشهد مشروعات تطوير ضخمة بالتعاون مع شركات عالمية، تتضمن إنشاء مطاعم ومراكز تسوق ومناطق ترفيهية لتقديم تجربة سياحية متكاملة للزائرين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن مطار سفنكس الدولي سيكون البوابة الرئيسية لاستقبال السياح القادمين إلى المنطقة، مؤكدًا أن تشغيل المطار بكامل طاقته سيسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة وزيادة الإقبال على المقاصد السياحية القريبة من المتحف.

ودعا المستثمرين إلى تسريع وتيرة الاستثمار الفندقي في المناطق المحيطة بالمتحف لتلبية الطلب المتوقع مع بدء تدفق أعداد كبيرة من السياح خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع ارتفاع نسبة السياحة الثقافية في مصر بنحو 30% خلال العام المقبل، مدفوعًا بافتتاح المتحف المصري الكبير واستمرار مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية.