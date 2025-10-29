قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
احترس .. هذه الأطعمة تسبّب حب الشباب
نجوى فؤاد تطمئن جمهورها بعد جراحة دقيقة في العمود الفقري |فيديو
رابط تحديث بيانات تكافل وكرامة 2025 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
قداسة البابا: استقبال الرئيس السيسي لوفد مجلس الكنائس العالمي تكريم كبير من الدولة
يديعوت أحرونوت: أمريكا تجري مُحادثات مع عدة دول لإقناعها بإرسال قوات إلى غزة
المؤشر العالمي للفتوى: بعض التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا على العقيدة الدينية والقيم الأخلاقية
توك شو

عبد المنعم سعيد: آن الأوان للدعوة لإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية التي تمتلك سلطة سياسية مركزية واحدة

فلسطين
فلسطين
محمد البدوي

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي على أن الاعتماد على السلاح دون مشروع سياسي متكامل هو وصفة خطيرة تعرّض الشعب الفلسطيني لمزيد من الأخطار، مؤكدًا أنه آن الأوان للدعوة إلى إقامة الدولة الوطنية الفلسطينية التي تمتلك سلطة سياسية مركزية واحدة.

 مواقف طرفي الصراع

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن حركة حماس لم تُشر إلى موقفها من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين وافقت عليها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إشكالية حقيقية في مواقف طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن ما يحدث على الجانب الإسرائيلي من تعقيد وقلق سياسي وأمني لا يقل أهمية عن ما يجري داخل الساحة الفلسطينية، مؤكدًا أن البحث عن حل سياسي شامل أصبح ضرورة ملحّة لإنهاء هذه الأزمة الممتدة.
 

وأضاف أن هناك تأييدًا شعبيًا متزايدًا لحركة حماس أكثر من حركة فتح في الوقت الحالي، بينما يسعى القيادي مروان البرغوثي إلى تحقيق سلام حقيقي وفق الرؤية التي تحدث عنها ترامب، لكنه سيواجه صعوبات كبيرة في ظل ثقافة النضال المسلح التي لا تخضع لضبط سياسي أو موازين قوى واضحة.

فلسطين الشعب الفلسطيني ترامب الدولة الوطنية الفلسطينية إسرائيل

