قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
مصرع 34 شخصا جراء إعصار "ميليسا" في منطقة الكاريبي
تفاصيل زيارة مدير آثار الأقصر لموقع مقبرة خيتي.. تعاون مصري بولندي يكشف أسرار الدولة الوسطى|صور
روسيا تعلن تدمير 170 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل
الرئيس الصيني لترامب: تنمية بلادنا تواكب رؤيتكم لجعل أمريكا عظيمة مجددا
5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر
الصحافة الأمريكية : ترامب خسر الحرب التجارية أمام الصين
الرئيس الصيني: نقدر للغاية دور الرئيس الأمريكي في إنهاء الحرب بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الخميس 30-10-2025

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان، اليوم الخميس الموافق : 30/10/2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو بين 15 و25 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

كيلو البطاطا 10 جنيهات.

الجزر 15 جنيهًا.

البطاطس 10 جنيهات للكيلو.

الخيار 15 جنيهًا.

الملوخية سعرها 10 جنيهات.

البامية الزيرو بـ 50 جنيها. 

وتراوح سعر البصل 12.5 جنيه للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

الباذنجان 10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض الحشو بـ 15 جنيهًا.

الفلفل الأخضر 20 جنيهًا.

الفلفل الشطة بـ15 جنيهًا.

الفلفل الألوان 50 جنيهًا.

الكوسة الحشو بـ 20 جنيهًا.

الثوم البلدى 130 جنيها.

الليمون 30 جنيهًا. 

البنجر 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

البلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

سعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

العنب 35 جنيهًا.

التفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

الكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

الموز البلدي 25 جنيهًا للكيلو.

المانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

كلب مسعور

إصابة 7 أشخاص في هجوم كلب مسعور بأسيوط

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

صورة أرشيفية

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس 26 راكبا بالشرقية

بالصور

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد